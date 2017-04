Seguridad Interior se perfila para periodo extraordinario

Ciudad de México

La Ley de Seguridad Interior no saldrá en este periodo de sesiones, de modo que la presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, y la fracción del PRI confían en que se logren los consensos y se desahogue en un periodo extraordinario. El PAN y el PRD reiteraron su posición de aprobar primero el Mando Mixto.

En entrevista, Murguía dijo que para dictaminar la legislación que busca regular la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es importante tomar en cuenta las observaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.

Recordó que hay grupos parlamentarios que piden una visión integral en materia de seguridad y que si bien es importante regular la seguridad interior y fijar las atribuciones del Ejército para intervenir en esta materia, también lo es la aprobación del Mando Mixto. Al respecto, confió en que se lleguen a acuerdos en ambos temas.

"Yo creo que podemos lograr los acuerdos tanto en una como en otra, de tal suerte que, ya sea en el periodo ordinario que termina la semana que entra o en el periodo extraordinario, esto pueda ser analizado. Los que estamos aquí hacemos política y buscamos acuerdos, y creo que pueden encontrarse esos acuerdos", expuso.

Al respecto, el coordinador de los diputados priistas, César Camacho, reconoció que el Legislativo "le debe" a las fuerzas armadas esa legislación. Por ello, confió en que se logren los consensos para aprobar y discutir la Ley de Seguridad Interior, por lo menos en un periodo extraordinario de sesiones, toda vez que faltan menos de dos semanas para que cierre el actual periodo ordinario. El líder priista aseguró que el tema "no está muerto" y continuará en las prioridades legislativas de su fracción.

"Tenemos la firme convicción de contar con una Ley de Seguridad Interior. No obstante que por voz de la diputada Paloma Guillén sé que el dictamen está prácticamente listo, las condiciones políticas se están dificultando en el último tramo [para] que en este periodo resolvamos sobre la Ley de Seguridad Interior. Condicionar la aprobación de esta ley a que resolvamos Mando Mixto o Mando Único me parece injustificado", dijo Camacho.

Por su parte, el coordinador del PAN, Marko Cortés, reiteró que su fracción continuará pugnando para que primero se discuta y, en su caso, se apruebe la minuta enviada por el Senado que busca la profesionalización de los cuerpos policiacos, aunque indicó que el PRI puede aplicar mayoría y aprobarla sin consensos.

"Tienen los votos suficientes para aprobarlo o para rechazarlo. Nosotros creemos que no es conveniente, que primero es absolutamente necesario fortalecer (a) las policías y posteriormente el aprobar la intervención del Ejército en tareas de seguridad. Sin embargo, el PRI tiene con sus aliados los votos suficientes para lograr la aprobación en este periodo de sesiones", advirtió el líder panista.

Francisco Martínez Neri, líder del PRD en la Cámara de Diputados, subrayó que la aprobación de la ley se perfila para un albazo legislativo.

"Es un asunto que no se ha querido discutir. Nosotros propusimos desde hace algún tiempo el hecho de que pudieran estar aquí personas que hablaran a favor y en contra de la Ley de Seguridad Interior. Se ha dejado el tema, no se ha querido abordar. A lo mejor está la idea de un 'albazo'. Por lo pronto, nosotros estamos en la lógica de no ir con la Ley de Seguridad Interior, sino de ir con la ley del Mando mixto", explicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

















