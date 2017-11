Declaración de gobernador es acto mediático: Salinas

Monterrey

Luego de que el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, acudiera de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República (PGR) a explicar la situación de la casa que construye en Galeana, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Ciudadano (MC) consideraron que de nada sirve esa comparecencia, ya que no fue dentro de una averiguación.

El coordinador de la bancada panista, Arturo Salinas, comentó que se le hace extraño que el mandatario estatal haya acudido sin que haya una cita de por medio, a menos que en realidad sí haya una investigación en su contra y no se sepa.

"Es algo raro, el acudir a la PGR a aclarar cosas sin que exista una denuncia de por medio es más un acto mediático, un curarse en salud, que verdaderamente intervenir o colaborar en una investigación, a menos que sí haya una investigación en su contra y que nosotros no lo sepamos.

"Creo que sería importante preguntarle al gobernador si existe una averiguación en su contra en la PGR y que por ello haya asistido, porque si lo hizo de manera voluntaria, sin haber ningún expediente, pues no tiene ninguna trascendencia. La PGR podrá abrir una investigación respecto a ese asunto, pero no tiene caso ir a declarar sobre algo inexistente", argumentó.

MILENIO Monterrey publicó que al tiempo que puso a la venta la casa que construye en el ejido Pablillo, en Galeana, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió ante el delegado de la PGR en la entidad, Jesús López Trujillo.

Aunque el tema que habría llevado al mandatario estatal ante la autoridad, de forma voluntaria, supuestamente fue el de presunto lavado de dinero, por el que investigan a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), Rodríguez Calderón aprovechó para decir que no ha hecho nada mal con su casa en Galeana.

Al respecto, el coordinador de la bancada del MC, Samuel García, coincidió en que si la PGR o cualquier autoridad formal no lo citó formalmente, sería simplemente una comparecencia hechiza que no arrojaría un expediente.

“Cuando la PGR o alguna Procuraduría local no te cita formalmente y acudes, realmente esas declaraciones no son del expediente, podrán orientar y sacar insumos, pero podría decirse que son como hechizas porque al final no fuiste citado a comparecer dentro de un expediente, sino que acudiste de propia mano.

“Creo que en realidad él iba por el tema de los Cendis que ya está bastante complejo y gravoso todo lo que ha estado saliendo respecto del PT, con esas escuelas y aprovechó porque es coyuntural y ya agarró vuelo en redes como se está él mofando de lo que está saliendo de su propiedad, pues era decir que está en disposición de entregar todo, al final esperemos que ambos casos, tanto el del PT como el de su ‘palacio rosa’ se esclarezcan”, dijo.

Insistió en que la Subprocuraduría Anticorrupción tiene que actuar de oficio por ese tema porque es un tema coyuntural y de importancia, porque pedir que alguien denuncie sería revertir la carga de la prueba a los ciudadanos y pedir que denuncien para iniciar el proceso.