Despreocupa a diputados posible veto de gobernador

Monterrey

Al argumentar que las reformas al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial son constitucionales y por lo tanto el Ejecutivo no puede vetarlas, sino solamente impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados locales del PRI y del PAN se mostraron confiados en que los magistrados le otorgarían la razón al Legislativo en caso de que se presente una controversia constitucional.

Lo anterior luego de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón amagara ayer con vetar las reformas aprobadas en comisiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, alegando que el Legislativo absorbía las facultades para designar a los miembros del Consejo de la Judicatura y dejaba fuera de la decisión al Gobierno del Estado.

El presidente de la Comisión de Legislación, Héctor García, señaló que ya esperaban una reacción así por parte del titular del Ejecutivo, pues las reformas buscan otorgar mayor peso y autonomía al Poder Judicial y al actual Gobierno no le gusta el contrapeso entre Poderes.

"Ya esperábamos esta reacción por parte del Gobierno, es un veto más a todo aquello bueno que queremos nosotros transitar en favor, no solamente de los poderes, finalmente si los poderes se fortalecen, se fortalece el ciudadano. Nosotros hacemos una reforma importante en donde estamos dando cada vez más al Consejo de la Judicatura, fortaleza, al propio Tribunal Superior de Justicia y esto, evidentemente, pues al Gobierno lo lastima.

"Para mi juicio es un gobierno arcaico, es un gobierno que se quedó en el pasado donde el poder era de de uno solo y ese poder no se compartía, no se equilibraba, no se contrapesaba", dijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Marcelo Martínez Villarreal, advirtió que la iniciativa busca despolitizar al Poder Judicial y otorgarle mayor autonomía, una tendencia a nivel nacional e internacional que ya se aplica en otros estados del país.

"El Gobierno no quiere ceder ante lo que es una tendencia nacional pues la idea se trata de despolitizar el Poder Judicial y de darle control a quien realmente merece tener el control, que es el mismo Poder Judicial.

"No somos el primer estado que lo tiene así, de hecho, ya lo estuvimos analizando bastante, entonces, pues bueno, esperemos a ver qué es lo que deciden hacer, y si lo hacen (interponer una controversia) pues nosotros somos los que vamos a defender como hemos defendido todos los asuntos que hemos sacado", mencionó.

Cabe recordar que el mandatario estatal expresó que no estaba en contra de que el Poder Judicial tenga más autonomía, sino que de que los diputados sean los que aprueben la terna de integrantes del Consejo de la Judicatura, propuesta por el Pleno del TSJ.

Sobre esto Martínez Villarreal argumentó que esta facultad que tiene el Legislativo de avalar los nombramientos está establecida desde la constitución federal.

"Ese es un mandato federal o sea nosotros no podemos modificar la constitución federal, pero en la constitución federal está establecido que todos los nombramientos de ese tipo de posiciones los hace el Legislativo", mencionó.

Asimismo, García agregó que no están siendo "abusivos" como dijo el gobernador sino que sólo están haciendo su "chamba".

"Nosotros estamos haciendo nuestra chamba que es legislar y con base a ese legislar pues es lo que estamos modificando de leyes constitucionales y leyes estatales, eso es una facultad de nosotros", dijo.

Finalmente coincidieron en que si el Gobierno del Estado interpone una controversia constitucional, la Suprema Corte resolvería a favor de los diputados pues se trata de cambios legislativos que atienden a una tendencia nacional e internacional.

Van por lo menos 24 vetos

Hasta este 5 de noviembre se contabilizan al menos 24 vetos emitidos por el Gobierno del Estado hacia reformas a la ley realizadas por el Congreso del Estado, informó Héctor García, diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Legislación.

Y es que el Gobierno actual ha expresado su inconformidad hacia el trabajo del Legislativo a través de los vetos, pues cada vez que se crea una nueva norma o se modifica alguna ley, en lugar de publicarlas en el Periódico Oficial el Ejecutivo las regresa al Congreso local con observaciones.

Tan sólo la semana pasada el gobernador vetó al Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (OVAL), situación que desconcertó a los legisladores y a organismos civiles.