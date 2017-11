Cuestionan viaje del gobernador a CdMx por asunto electoral

Monterrey

Aunque haya solicitado que le rebajen el día luego de haber viajado a la Ciudad de México para atender asuntos ante el Instituto Nacional Electoral relacionados con las firmas para su candidatura, diputados locales consideraron que no es argumento válido para que el gobernador Jaime Rodríguez se haya ausentado de su obligación en Nuevo León.

Las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional coincidieron, además, que el INE debe de rechazar la petición del mandatario estatal de aceptar firmas en papel en vez de la aplicación digital.

"El gobernador siempre con su doble discurso, no deja de ser gobernador aunque haya dicho que pide que le descuenten el día de salario para ir a México, no es legalmente posible, él no puede ausentarse del Estado, creo que lo hace más por un tema de curarse en salud, sin embargo el día de ayer como todos los días hay problemas en Nuevo León y lejos de estar abordando los problemas de Nuevo León, pues tiene su cabeza en estar abordando los problemas de su campaña.

"Ese es el tema que agravia tanto a los ciudadanos, más allá de esto las peticiones que hace al INE, creo que tienen que ver más con las decepciones de ciudadanos a los candidatos independientes y batallan para juntar las firmas no porque la aplicación sea mala, sino porque la gente simple y sencillamente no está volcada como ellos habían esperado, a estar apoyando sus candidaturas", declaró Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN.

Dijo que cae en incongruencias al decir que gastaría de dos a tres millones de pesos en la recolección de firmas, y ahora pretende más de 33 millones de pesos que fijaron como topes para juntar las firmas de precampaña.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González, comentó que el esquema de las firmas en papel que pide Jaime Rodríguez se presta a que sean mentiras.

"La postura de la bancada es de que las firmas de papel se prestan a que sean de mentiras, que no sean de verdad, que se aboquen más a que lo que podía haber pasado en la pasada elección, que se entregaron muchas firmas pero nadie checó con certeza si eran verdaderas o no; la aplicación le está dando certeza al proceso y hay que respetarlo, hay que admitir que está lento, que hay mejoría, que se necesita una mejoría en la aplicación, sin embargo ahorita están a tiempo de poder recabar las 866 mil firmas que necesitan.

"Pedirlas en papel espero que el INE no atienda esa solicitud y que se atenga nada más a la aplicación que está. Las reglas ya están establecidas, hay que obedecerlas y no perder tiempo, cada día que él vaya a gestionar esto ante el INE, aparte de que Nuevo León pierde un día, de tener un gobernador presente, pierde un día en la recolección de firmas, ya que se aboque a recolectar firmas como marcan las reglas del juego y se olvide de cambiar por otras alternativas como es la recopilación de las firmas físicas que espero que no proceda", declaró.