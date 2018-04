Diputados aprueban Ley General de Desarrollo Forestal

México

Con 211 votos a favor, 85 en contra y 11 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pasó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva disposición regula y fomenta el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.

TE RECOMENDAMOS:Diputados derogan figura de arraigo judicial

Además, distribuye las competencias que en materia forestal corresponden a la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 de la Constitución, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.

El documento señala que cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo segundo de la Constitución.

El Ejecutivo Federal deberá emitir el reglamento de la nueva Ley, dentro de los 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor.

Las erogaciones, que se generen con la entrada en vigor de la Ley, deberán cubrirse con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Las fracciones de Morena y Movimiento Ciudadano se pronunciaron contra la aprobación de la minuta enviada por el Senado. Al presentar su posicionamiento el coordinador emecista Macedonio Tamez, señaló que el documento tiene numerosos inconsistencias.

“Deja tantas rendijas para que se abuse del desarrollo forestal acabando con este recurso valioso y arruinando la silvicultura en México, que en lo personal y a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano nos vamos a oponer totalmente, y los invito por el bien de México y por el bien de nuestros bosques a hacer lo mismo2, señaló el legislador.

Entre otros cuestionamientos, señaló que la Ley está tan mal hecha que tiene confusiones y contradicciones que van a entorpecer la gestión de los bosques.

“Para empezar, distribuye arbitrariamente atribuciones entre la Semarnat y la Conafor, de tal manera que confunde a los destinatarios de esta regulación. También cambia las maneras de autorizar y cambiar el uso del suelo. Imagínense ustedes lo que esto significaría para quienes pretendan hacer negocios indebidos con nuestros bosques”, subrayó.

TE RECOMENDAMOS:Aprueban creación de Sistema de Evaluación de Diputados

Al respecto, la diputada de Morena María Chávez a nombre de su bancada, descalificó la legislación que dijo, viola los derechos humanos de comunidades indígenas.

“Pese a que la presencia indígena en las zonas forestales es significativa, la consulta a sus pueblos y comunidades no se ha llevado a cabo, lo cual no es de poca importancia. El no llevar a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas este dictamen en los términos que establece el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, con el objeto de obtener su conocimiento previo, libre e informado, constituye una violación a los derechos humanos y contraviene el mencionado acuerdo, del cual México es parte”, subrayó la legisladora.

AJE