Veto pondrá a "jalar" extra a diputados

Monterrey

Para atender el veto del que fue objeto la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción y de elevarla a rango constitucional, además de dar paso a la segunda vuelta de la Ley Electoral del Estado, el Congreso local anunció un periodo extraordinario de sesiones.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González, comentó que este periodo está programado para las 12:00 de este martes 27, donde además discutirán temas como aspectos financieros de la Red Estatal de Autopistas, y una petición del Gobierno estatal, en cuanto a la contratación de financiamiento para la adquisición de vagones para la Línea 3 del Metro.

"Va a haber un periodo extraordinario para el martes 27 y miércoles 28, donde vamos a ver varios temas, obviamente los dos principales son, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley Electoral, vamos a estar viendo una Ley de Mejora Regulatoria, el tema de la REA, que hay un ajuste por parte del Gobierno del Estado, el de los vagones, que también se está pidiendo por parte del Gobierno de Estado que autoricemos ya la compra de los vagones de la Línea del Metro y hasta ahí es lo que tenemos planeado.

"(De los vagones nos dicen) que es una necesidad social que necesitan mejorar inmediatamente el servicio del Metro y que en su momento nos pudieran culpar a nosotros de que no queremos mejorar el servicio del Metro, y por eso le estamos dando agilidad para que no haya ninguna excusa de no brindar al ciudadano un servicio eficiente", explicó.

Aunque no tenía el dato exacto al momento de la entrevista, comentó que pudieran ser 25 vagones los que pretende adquirir el Gobierno del Estado para la Línea 3.

También discutirán reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, para adaptarla a las tres fiscalías recién creadas que son la Autónoma, la Anticorrupción y la de Delitos Electorales, además de la posible ratificación de diversos magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

Modificación en la REA

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Arturo Salinas, declaró que en el caso de la Red Estatal de Autopistas, habrá modificaciones para la obtención de recursos del gobierno, ya que ya no será una bursatilización, sino un crédito bancario apalancado con el activo, que representa la carretera Juárez-Allende y fondeado con los recursos que genere el peaje.

"(En cuanto a la REA) sucedió lo que los diputados del PAN y un servidor venimos diciendo desde hace un tiempo, cuando ellos presentaron el proyecto de la REA, de los 9 mil millones, en realidad sólo tres mil millones eran deuda nueva, los 6 mil millones eran refinanciamiento, era volver a emitir certificados bursátiles, ustedes recordarán que yo dije que eso no iba a tener sentido porque iba ser más caro, y bueno, pareciera que el tiempo me dio la razón".

"Lo que (ahora) están haciendo es pedir los tres mil millones, incluidos los 800 que ya tienen para poder hacer las desafectaciones, el proyecto total carretero es de tres mil 800 millones de pesos, se incluye el costo total del proyecto", declaró.