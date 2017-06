Decir que soy gay es ser un político honesto: Benjamín Medrano

Ciudad de México

A Benjamín Medrano, diputado del PRI por Zacatecas, no le molesta decir que es gay; al contrario, considera que muestra la honestidad que cualquier político debería de tener.

Medrano salió del clóset por credibilidad, ya que, dice, la gente tiende a catalogar a los políticos como mentirosos "y yo no iba a empezar por mentirme a mí mismo". Además, esto le permite ser libre y más feliz.

Dice que ser un político gay es fácil, pues "no ocultas nada; no me corresponde a mi decirlo, pero hay varios políticos con estas afinidades pero que no son felices".

El diputado se define como una persona alegre, comprometida y entregada a su labor legislativa, y aunque es homosexual, asegura, que no sólo representa los intereses de la comunidad LGBTTTI, sino de todas las personas que votaron por él.

"No considero que la gente vote por mí por mis preferencias, sino porque les cumplo", dice. Por ello, "me encantaría ser el primer senador abiertamente gay en México".

"Me encantaría ser el primer senador abiertamente gay en México"



Medrano fue el primer alcalde homosexual en el país; sin embargo, antes de postularse a la alcaldía de Fresnillo, Zacatecas, la gente ya sabía sobre su preferencia sexual, pues abrió el primer bar gay en la ciudad.

Cuenta que antes ser gay era muy mal visto y que incluso te llegaban a detener o agredirte en las calles, por eso, la gente se reunía en las casas y, posteriormente, en su bar.

-¿Te preocupó que pudieras perder votos por ser gay?

-No, y vaya que me pudieron haber costado votos en una sociedad bastante machista y tradicionalista.

Sin embargo, afirma que la gente lo tomó bastante bien, pese a una campaña negra de sus opositores que utilizaban el coro de una cumbia (No, no, no, el joto no, el joto no) para desacreditarlo.

La lucha por el matrimonio gay

Medrano cobró fama durante la discusión sobre la iniciativa del matrimonio igualitario en el Congreso en 2016, cuando frente a las cámaras defendió esa ley, "porque soy homosexual, no podría estar en contra de un dictamen en el que ha luchado la comunidad gay para que tengan estos derechos".

Pese a que la iniciativa no se aprobó, el diputado asegura que aún hay mucho que hacer por los derechos de la comunidad LGBTTTI, por lo que seguirá impulsando esa iniciativa, "es un derecho" y "la lucha apenas comienza".

Aunque apoya esta iniciativa, "yo no me casaría, no porque no crea en el matrimonio, sino porque no creo que podamos ser fieles".