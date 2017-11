Culpan a PRI del fracaso de reformas para reducir dinero a partidos

Ciudad de México

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta, responsabilizó al PRI del fracaso de las iniciativas para reducir el financiamiento público de los partidos políticos y reprochó la "poca memoria" de los legisladores priistas que lo acusan de frenar esa reforma.

"La presidencia de la comisión hizo un dictamen positivo para reducir el financiamiento público antes de esta crisis, en el mes de marzo o abril, y el PRI me dejó sin quórum, se salieron de la sesión para no legislar y votar esta reducción, ¡y ahora me vienen a reclamar que yo no quiero!, después de que ya la Constitución prohíbe legislar en este momento (...); eso sí se llama poca memoria, poca memoria", reviró el perredista.

Además, sostuvo que los plazos constitucionales para la entrada en vigor de reformas electorales en 2018 vencieron ya, por lo que una eventual disminución de recursos públicos a los partidos se aplicaría después de los comicios del próximo año.

El perredista acusó al PRI de tener "poca memoria" cuando no votó para reducir el financiamiento a partidos.

Entrevistado al término de la presentación del libro "¿Un gobierno de gabinete o de coalición para México?" en el Palacio de San Lázaro, Acosta cuestionó la propuesta priista de reducir cien por ciento el financiamiento público de los partidos políticos y sustituirlo por aportaciones privadas.

"Ellos insisten en desaparecer el cien por ciento, en dejarlo todo en Higa, en OHL, en Odebrecht, en el Grupo Atlacomulco, y así no, pues muchos que hemos construido reformas electorales para democratizar al país estamos en contra de quedar solo en manos privadas en materia de financiamiento", dijo.

Acosta anticipó que la Comisión de Puntos Constitucionales convocará la próxima semana a reunión de Junta Directiva para definir la fecha de votación del dictamen para eliminar el llamado "pase automático" del procurador general a la titularidad de la nueva Fiscalía de la República.

"La postura nuestra es quitar el pase automático; que el nuevo fiscal no pertenezca a ni al PRI, ni al PRD, ni al PAN, para que el encargado de impartir justicia no sea parte de un partido político, a los que se va a investigar y a los que se pudiera perseguir y castigar; debe de ser apartidista", insistió.







EB