Afirman que ley de seguridad fortalece comodidad de autoridades

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Ramos, afirmó que las fuerzas armadas merecen un regreso digno a los cuarteles, que no tendrán con la Ley de Seguridad Interior, pues solo ocurrirá cuando los cuerpos policiacos civiles asuman su responsabilidad en el combate a la inseguridad.

En entrevista, el legislador señaló que el retiro de marinos y militares de las calles no se ve ni en corto ni en el mediano plazo, pues dijo, eso ocurrirá hasta que se apruebe un ordenamiento que obligue a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, federal estatal y municipal a asumir sus tareas.

"Yo avalo a las fuerzas armadas, les tengo enorme gratitud y respeto y por lo mismo para mi merecen un regreso digno a los cuarteles y el único regreso digno que van a tener es cuando las policías civiles asuman la responsabilidad que tienen. No hay una guerra militar que vaya a estabilizar el problema, no hay ni un sólo estado que así lo haya registrado", subrayó el ex alcalde de Tijuana.

Añadió que el Ejército y la Marina tienen "una gran molestia" con los gobiernos que no asumen las responsabilidades que les corresponden y esta legislación sin una reforma policial lo único que está haciendo es fortalecer la comodidad y complacencia con la que actúan las autoridades locales, lo que alargará por tiempo indefinido el regreso de los elementos de las fuerzas armadas a sus cuárteles.

"Un regreso digno, como ellos se lo merecen, no lo veo en el corto ni en el mediano plazo porque lamentablemente no hay un proyecto ni legislativo ni operativo que apunte hacia allá y que quede muy claro las fuerzas armadas entran al tema de la seguridad por la incapacidad de las policías de los tres órdenes de gobierno, que no está siendo atendida por ninguna autoridad ni legislación", recalcó.

Por ello, dijo que la ley que regulará la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública cuando se vea amenazada la seguridad interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves pasado, en medio del proceso electoral de julio de 2018, sólo apunta a la simulación.

"El Presidente y el PRI quieren llegar al proceso electoral 2018 diciendo: Ya reformamos la Ley de Seguridad Interior y ya mandamos a consulta popular el tema del mando policial; es una evasión, es patear el bote lo que están haciendo" subrayó.

El líder panista previó un mal año en el tema de seguridad para México, pues sostuvo que quien gane la Presidencia tardará por lo menos dos años en asimilar el gobierno y colocar una nueva política de seguridad, y mientras no se haga una reforma policial solo se atenderá superficialmente el problema.

Detalló que la ley solo atiende los efectos de la violencia e inseguridad en el país pero la causa continua, y a la fecha no hay ningún presidente municipal ni ningún gobernador con una presión legal para construir cuerpos policiacos capaces, depurados, capacitados y profesionalizados, explicó.

En este contexto, adelantó que el debate para lograr reformas constitucionales que combatan la delincuencia y garanticen la seguridad de los mexicanos continuarán en el Congreso.





