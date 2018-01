Gobierno no quiere reconocer violencia, acusan diputados

Monterrey

Diputados locales coincidieron en que el Gobierno no quiere reconocer el recrudecimiento de la violencia en el estado y por eso señala que los homicidios en la entidad son "casos aislados producto del narcotráfico".

Lo anterior luego de que Manuel González, gobernador interino, señalará que la matanza que se suscitó la noche del sábado, en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, donde siete personas murieron en el sitio y otras dos en el hospital, fue obra del crimen organizado y que por eso sería un caso de violencia aislado.

El diputado local del PRI, Héctor García, vio lamentable que el Estado tome esta postura pues consideró que refleja indiferencia de las autoridades ante un problema que le preocupa a todos los ciudadanos.

“Los propios hechos, sin más palabras, evidencian que algo sigue pasando en el tema de inseguridad, que no se están haciendo las cosas adecuadamente, evidencian el no querer reconocer el problema pues simplemente es no tener solución y bueno ese tipo de ligereza, al señalar que son asuntos aislados, son siete muertes (sic), lo hace un comando armado y es grave, nos preocupa a todos los ciudadanos”, dijo.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, mencionó que la jornada electoral ha sido un distractor para las autoridades municipales y estatales en materia de Seguridad y que la percepción de inseguridad sigue en aumento.

“De aislado no tiene nada, ya es periódico, y lo peor, andan enfocados tanto él como los alcaldes en reelegirse, en que les den su registro y están descuidando la seguridad eso de ayer no fue espontaneo, es tema de cárteles de delincuencia organizada estamos a la vuelta de la esquina de que regresemos al 2009 y no les cae el veinte.

“Podrán decir misa y podrán también decir que los índices y las metodologías los favorecen, la percepción y los hechos es que estamos mucho peor que como estábamos hace tres años”, mencionó.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, mencionó que sí se trata de un hecho aislado en San Nicolás debido a que es uno de los municipios con mejores niveles de seguridad, sin embargo, la violencia sí se percibe en todo el estado.

“Creo que en el contexto del municipio de San Nicolás, que es prácticamente uno de los municipios con el menor índice de hechos delictivos, es un hecho aislado; para el estado no es un hecho aislado, tenemos estos hechos de manera frecuente y común”, indicó.

Finalmente, Salinas hizo un llamado a las autoridades a coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno pues se requiere una estrategia integral para combatir la inseguridad.