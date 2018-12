Orlando Maldonado Rodríguez

Los representantes de los Grupos Legislativos mayoritarios en el Congreso local dividieron opiniones en torno al desistimiento que hicieron tres candidatos a la elección extraordinaria de Monterrey, para sumarse a otros proyectos por dicha contienda.

Francisco Cienfuegos, coordinador de la bancada del PRI, consideró que los ahora ex candidatos Ana Villalpando, Adalberto Madero e Iván Garza debieron ser más conscientes, congruentes y mostrar respeto a la ciudadanía por lo que implica la elección extraordinaria de Monterrey.

Con esto, añadió, habrá muy poco margen de tiempo para informar a los ciudadanos sobre esta situación y quienes no se lleguen a enterar y voten por uno de ellos, su voto no será contabilizado.

“Yo creo que en una elección tan pequeña en tiempo debieron de haber sido conscientes cada uno de los candidatos, respeto su toma de decisión, sin embargo, a título personal, creo que debieron ser más congruentes y tener más respeto hacia la ciudadanía regiomontana, las boletas están impresas y de aquí a que se entere la gente de que no van a participar y si su voto va dirigido a uno de ellos, prácticamente no contabiliza”, dijo.



Por el contrario, Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, vio de manera positiva el desistimiento de los ex candidatos al considerar que siempre se ha sabido que esta contienda es entre los proyectos de Adrián de la Garza y Felipe de Jesús Cantú.

Por tal motivo, invitó a la ciudadanía a ver el panorama como si se tratara de una segunda vuelta en la que nada más dos candidatos son los aspirantes al triunfo.

“Yo creo que es lo correcto, al final esta carrera es de dos y aquellos que están involucrados y que no tienen una real aspiración al proceso que lo estamos llamando como una segunda vuelta, debería de ser dentro de los punteros. Insisto, hay que ver el lado positivo de esto y pareciera que fuera una segunda vuelta entre los dos punteros y así es como los debemos de ver”, refirió.

Por último, Ramiro González, coordinador de Morena, criticó de manera contundente el desistimiento y argumentó que por eso decidieron no apoyar al candidato del PT, Patricio Zambrano, e inclusive no participar en la contienda, al resaltar que no serán comparsas de nadie.

“Por eso Morena no está participando, porque era algo serio la elección de Monterrey, y si no estamos participando es porque no vamos a ser comparsas de nadie, hasta pareciera que los que se sumaron a otros partidos ya estaban destinados e iban a ser comparsa”, concluyó.





