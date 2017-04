Fernández de Cevallos alerta contra candidatos populistas

Ciudad de México

El panista Diego Fernández de Cevallos advirtió sobre los riesgos de los candidatos populistas de izquierda y derecha, "perniciosos" porque proponen a la sociedad soluciones mágicas o mesiánicas a los problemas actuales.

"Para mí cualquier populismo de izquierda o de derecha es por esencia pernicioso, porque siempre los populistas, repito, de izquierda o de derecha, parten de verdades que está padeciendo la sociedad para proponerles soluciones mágicas, mesiánicas, voluntaristas y así no vamos a salir adelante. Que nos quede claro, no hay hombre, no hay mujer en México ni en el mundo que pueda resolvernos nuestros problemas como sociedad", expresó el colaborador de MILENIO.

En entrevista, previo a la inauguración de una sala de juntas de senadores del PAN, Fernández de Cevallos comentó que "tenemos que ser colectivamente esforzados para salir adelante, no apostarle a un solo partido, a un solo candidato, no ir a la aventura de alguien que nos propone aquí el paraíso. Tenemos que fortalecer la conciencia de los ciudadanos y tenemos que fortalecer a las instituciones, es mi tema de siempre y con el habré de morir".

Agregó que tiene que mejorar la calidad de los seres humanos para que realmente "se pueda ser civilizado" y entender que sólo dentro de un orden jurídico se puede nacer, vivir y morir en paz.

También consideró que las detenciones de ex gobernadores acusados de corrupción son una muestra de que México está cambiando y señaló que con ello vendrán tiempos mejores.

Sobre Tomás Yarrigton y Javier Duarte dijo que son "escándalos ominosos" que no los merece México, "pero todo esto nos debe indicar también que México está cambiando y que esta historia de ignominias está llegando lo más seguro a su fin".

Señaló que no será fácil abatir la corrupción, poner orden, vivir en un país sometido al estado de derecho, "no es una cosa sencilla pero lo estamos logrando aunque sea con todos estos escándalos".

Indicó que la Ley de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el trabajo de los medios de comunicación y la reacción de la sociedad "quiere decir para mí que México está cambiando. No sólo hay que ver la pudrición, hay que ver también lo que estamos haciendo como sociedad y también como gobierno, aunque no sea a la velocidad, a la prontitud que quisiéramos, pero México está cambiando".

Confió en que a partir de las detenciones de los ex gobernadores "vienen tiempos mejores, no van a ser fáciles en ningún sentido, porque cambiar toda esta inercia de abuso, de atropello, de indecencia no va a ser por voluntarismo de un héroe, de un mesías o de alguien providencial".

Tiene que ser una tarea colectiva donde todos tratemos de ser mejores y exijamos a los gobiernos que apliquen la ley, y algo fundamental "que nadie trate de dinamitar a las instituciones sino de fortalecerlas y limpiarlas", concluyó.













sbg