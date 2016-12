Nuevo modelo educativo, en febrero: Nuño

Ciudad de México

El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) entregó al secretario de Educación, Aurelio Nuño, los resultados de los foros de consulta sobre el nuevo Modelo Educativo, quien anunció que presentará la versión definitiva en un mes y medio.

Nuño dijo que "es muy importante que cuando entre en función este nuevo modelo educativo, particularmente la nueva propuesta curricular, no se haga con prisa, queremos que llegue en un proceso que este bien sustentado y asimilado por los diversos actores del sistema educativo".

En el salón Hispanoamericano, Blanca Heredia, investigadora del CIDE, presentó los resultados en los que se recopilaron casi 300 mil participaciones, por lo que el CIDE tuvo que adquirir un software especializado en el análisis de palabras y no de número.

Según la investigadora en algunos de los resultados “a los participantes les preocupan cosas como la siguiente de manera reiterada el horizonte temporal en el que se da el anuncio de el nuevo planteamiento de Modelo Educativo, concretamente a dos años de que concluya la presenta administración”.

De acuerdo con la SEP el documento de resultados del CIDE refleja un gran consenso sobre los objetivos y principios generales del modelo educativo. Y la riqueza y la diversidad del informe” por lo que se pidió la colaboración del CIDE para mejorar el modelo.

Heredia agregó que en opinión de los participantes --otra de las preocupaciones reiteradas, aunque no mencionó el número—es que la política educativa no toma suficientemente en cuenta la diversidad de contextos educativos que tenemos en México, en particular las escuelas multigrado, telesecundarias, telebachilleratos y las escuelas de servicio a indígenas, entre otros.

En la sistematización de los resultados del CIDE de los foros que se realizaron desde el 29 de julio pasado sólo se concentraron en el análisis por temas sin que se pudiera determinar si los maestros y padres de familia participaron más de una vez y la frecuencia por regiones.x