Diálogo constructivo contra desunión social, pide Marina

Antón Lizardo

El secretario de Marina Armada de México, Vidal Soberón Sanz, afirmó que la única manera de impedir la desunión social en el país es mediante el diálogo constructivo.

Sostuvo que la historia de la nación ha demostrado que ésa es la mejor y más efectiva forma de conciliar nuestras diferencias.

Indicó que el país se ha fortalecido con el heroísmo y las acciones trascendentales de ilustres y valientes ciudadanos que, a pesar de las diferencias de ideas, apelaron siempre por el bienestar de la sociedad y el progreso nacional.

En la ceremonia del 104 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz, resaltó que al Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, hoy como ayer, los definen su institucional y estricto respeto a las leyes.

“A las fuerzas armadas, sin duda, se les exige y conoce por su gran amor a México”, puntualizó en el acto en el que estuvieron los secretarios de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el gobernador Miguel Ángel Yunes.

En las instalaciones de la Heroica Escuela Naval Militar, Soberón manifestó que el mayor compromiso de militares, pilotos y marinos es con la libertad y la justicia de México.

A los cadetes, el almirante les dijo que la educación que recibirán en este histórico plantel tiene como fin primordial “formar ciudadanos dispuestos a trabajar por el bien común, por la seguridad, la tranquilidad y la paz” de los mexicanos.

“Servir a México es parte fundamental de la formación naval, misma que tiene como base el conocimiento, la ética y el respeto a los derechos humanos, toda vez que la carrera de las armas en nuestros días se sustenta en la fuerza del saber, en la fuerza de la razón, en la fuerza que se desprende de la confianza que nos otorga nuestro pueblo”, puntualizó.

Soberón Sanz resaltó el sacrificio de un grupo valeroso de cadetes y marinos que hicieron frente a las tropas de Estados Unidos, a pesar de la supremacía bélica de éstas y el conflicto interno por el que atravesaba la nación.

“Este episodio está colmado de enseñanzas. Avivar este hecho histórico no significa revivir rencores, es aprender del pasado”.

Sostuvo que con esta ceremonia se reconoce a quienes murieron por la patria, sin embargo, “en nuestra actualidad es necesario vivir por ella”.

Exhortó a los cadetes a mantener honor, deber, lealtad y patriotismo, pilares de la enseñanza y la conducta naval, pero también a convertirse en los líderes navales que México requiere para afrontar los retos de su tiempo.

“Que la legalidad, honradez, responsabilidad y solidaridad guíen su actuar en cada una de sus travesías”, manifestó.

EXHORTO

Alfonso Navarrete Prida llamó a los mexicanos a conformar, pese a las diferencias, un solo frente de cara a las amenazas, nuevas formas de agresión y embates del exterior.

Resaltó que los tiempos y las circunstancias actuales convocan a seguir en unidad, fortalecer las instituciones y consolidar la democracia, lo que saben los actores políticos aun en la presente coyuntura electoral.

Sostuvo que la gobernabilidad permite resolver nuestras diferencias internas y externas por la vía del diálogo y la construcción de consensos, y unirnos como país cuando nos amenazan y poder decir no.

Exhortó a resolver las diferencias por las vías de las instituciones democráticas.

Se refirió a las recientes declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto ante situaciones complejas, como la registrada en los últimos días con el gobierno de Estados Unidos y la seguridad en la frontera.

“El presidente Enrique Peña Nieto, con gran estatura, dijo apenas hace unos días: ‘los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros y más aún en tiempo de elecciones. Pero estaremos siempre unidos en la defensa de la unidad y la defensa de nuestro país’”.

Manifestó que en México hay gobernabilidad democrática, una tarea en la que al gobierno le toca una parte muy importante, que es hacerla valer y no claudicar, no negociar, no allanarse frente a cualquier irrupción externa o interna que pretenda romper el orden, que atente contra la lucha de generaciones de mexicanos por construir un país de instituciones.

Agregó que las fuerzas armadas son pilar de la democracia y la fortaleza de las instituciones, por lo que destacó la labor que realizan diariamente de velar por la seguridad de la ciudadanía y auxiliar a la población en casos de desastres.