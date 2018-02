Vigilará Congreso inversiones de Estado con deuda

Monterrey

La bancada del PAN en el Congreso local avaló la postura del gobierno de comenzar a licitar de una vez obras que realizarán con el crédito que les autorizó el legislativo por 2 mil 550 millones de pesos.

El coordinador albiazul, Arturo Salinas, expresó que el hecho de que ya empiecen a licitar y lancen todo su techo presupuestal no quiere decir que se les vaya a entregar el recurso, y citó que el año pasado el Estado tuvo una deuda autorizada de 4 mil 700 millones y ejercieron en cambio sólo 2 mil 700 millones, ya que es lo que pudieron conseguir derivado de su situación financiera y de las limitaciones de la Ley de Disciplina Financiera.

"La deuda es importante recordar que fue autorizada al menos para dos casos que son muy relevantes para los ciudadanos de Nuevo León, el primero que tiene que ver con terminar la Línea 3 del Metro, el segundo de ellos con la Red Estatal de Autopistas y algunos mejoramientos que tienen que ver con la infraestructura carretera.

"Lo que yo no quisiera es que siguiera pasando el tiempo y sigamos sin terminar la Línea 3 del Metro o sigamos con la infraestructura carretera en las condiciones en que está; es importante señalar algo en el tema de la deuda: A diferencia de lo que sucedía antes, hoy tiene un techo de endeudamiento, y hoy a diferencia de antes no se puede destinar a cosas que no sean de inversión pública productiva, y a diferencia de lo que sucedía antes, quiere decir que el Gobierno del Estado no puede acceder a estos recursos si no cumple una serie de restricciones financieras y de capacidad de pago", declaró.

Por su parte, la diputada Gloria Treviño, a nombre de la bancada del PRI, comentó que el Congreso del Estado revisará con lupa a quien se le asignan los contratos, ya que inicia un proceso electoral.

"Aunque la Ley de Disciplina Financiera es muy clara acerca de cómo se manejan los endeudamientos y de que la Auditoría Superior de la Federación, y la Auditoría Superior del Estado están en constante revisión, yo quiero comentarles que como presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, vamos a ser muy vigilantes de que se hayan llevado a cabo todos los requisitos que vienen manifestados en la ley para poder llevar a cabo lo de esta deuda, pero más allá, también en qué se va a gastar.

"Vamos a estar muy pendientes de dónde dice que se van a destinar esos recursos y que realmente lleguen, que no continúen con esas licitaciones en periodo vacacional y a obscuras, o que pretendan que lo van a hacer del conocimiento público y luego que no tengan señal y demás, nosotros vamos a ser muy puntuales (para exigir) que se llegue a donde lo están manifestando primero y luego que se haga de la forma correcta y sobre todo que no se vaya a desvirtuar en algún tipo de campañas con tantos candidatos que andan ahorita del Gobierno del estado", declaró.