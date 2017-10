PRI y MC investigarían desvío de recursos en Cadereyta

Monterrey

Las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano pidieron que se investigue el presunto desvío de recursos que ciudadanos acusaron del alcalde de Cadereyta, Santiago Preciado, quien contrató una encuestadora por más de 2 millones de pesos; En tanto, la bancada del PAN dijo que ese tipo de ejercicios es normal.

TE RECOMENDAMOS: Se promoverá 'Bronco' en Metros del país

En entrevista por separado, Marco González, coordinador de los priistas en el Congreso local, comentó que verán muy de cerca el tema y todo saldrá a relucir cuándo les estén llegando las Cuentas Públicas de este año, pues de hallarse una anomalía, sería citado.

"Si se utilizaron recursos públicos para la encuesta no se vale, estaremos viendo muy de cerca al alcalde Santiago Preciado y ver las razones por las cuales contrató este servicio, y si hay un dolo o se comprueba que fue un ilícito, pues tendría que ser sancionado por las autoridades correspondientes.

"Es claro que hizo un mal uso y tendremos que ver eso mismo en las Cuentas Públicas cuando ya nos estén llegando", dijo.

En tanto, Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, calificó como un despilfarro el que se hayan destinado más de 97 mil pesos mensuales en las encuestas.

Comentó que, si las encuestas fueron enfocadas para ver los resultados que ha ejercido su administración, tendrá sus reservas para presentarse una anomalía, pero resaltó que si van enfocadas a temas de reelección o la presencia que tiene su partido en el municipio, ahí sí estaría constituyendo un acto ilegal.

"Es un despilfarro, 97 mil pesos en encuestas se me hace un mundo de dinero, pero sobre todo ¿encuestas para qué? si son encuestas para medir los resultados del municipio, compararlos con el anterior, si se cumplieron metas y objetivos, tendría mis asegunes, pero si es encuesta para ver la posición del alcalde, si se va poder o no reelegir o de plano qué tan fuerte está su partido en el municipio, que los pague de su bolsa", refirió.

Por último, Arturo Salinas, coordinador del PAN, instituto político que gobierna a Cadereyta, cuestionó el que se tenga que investigar algo al considerar que todos los municipios tienen el derecho de realizar ese tipo de encuestas.

"Esto es algo totalmente natural en todos los municipios. Es natural, todos los gobiernos lo hacen.

"Es una herramienta de trabajo para poder mejorar, hay un dicho muy claro que dice ´Lo que no se mide, no se puede mejorar´ si no mides el desempeño de un gobierno en las áreas, no podrías mejorarlas jamás", concluyó.

fsad