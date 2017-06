Señala diputada que Longoria no publicó datos sobre concesiones

Monterrey

Al mostrar como prueba su denuncia ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL), donde el organismo le responde que no le pueden dar los pormenores de las 916 concesiones de taxi porque la información fue reservada, la diputada local priista, Gloria Treviño Salazar, desmintió al director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, quien aseguró que la dependencia si había publicado los datos.

TE RECOMENDAMOS: Asegura Longoria abrir concesiones de taxis

En entrevista, la legisladora expresó que además la CTAINL advirtió que si la información no se abre, se le dará parte al Ministerio Público.

"Mucho daño le hace al gobernador y sobre todo al pueblo de Nuevo León tener funcionarios tan opacos y aparte tan cínicos, como el titular de la Agencia Estatal del Transporte, yo creo que no le han informado que vamos dos pasos más delante de lo que él estuvo diciendo y les voy a comentar porqué:

"La semana pasada yo fui notificada a cerca de la respuesta que en su momento me dieron, me lo hicieron directamente en la Comisión de Transparencia y esta respuesta fue que no me podían dar la información que yo solicitaba porque es una información reservada, por lo que el lunes pasado me di a la tarea de presentar una denuncia, porque o se trata de una nueva reserva, o no están haciendo caso como sujetos obligados de lo que ya determinó la Comisión de Transparencia que debe ser el abrir esta información, a esta reserva de las 916 concesiones, él tendrá que dar esta información, tan así fue que el presidente de la Comisión de Transparencia dijo que iba a dar parte al Ministerio Público si no se cumplía con ese dictamen que se había proporcionado", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que Jorge Longoria Treviño, aseguró que su dependencia sí tiene publicadas en transparencia del Estado las 916 concesiones canceladas y sostuvo que la diputada Gloria Treviño no puso un domicilio.

Dijo que se publicó la información requerida por la diputada en la tabla de avisos de la dependencia.

"Nosotros lo que sentimos en este momento es que son patadas de ahogado, obviamente la información se tiene que transparentar a final de cuentas, vamos a seguir apegados a derecho, como él lo manifestaba de lo de la tabla de avisos no es cierto, yo estuve verificando que la información se publicara y no se hizo.

"Esas fotos en las tablas de avisos yo las anexé dentro de la solicitud de revisión, pero más allá lo que nos están contestando es que no procede la petición por esta información supuestamente todavía reservada, de la misma forma lo que hicimos fue solicitarle a la contralora que nos describa ella esta situación", dijo.

KDSC