Al descubierto, declaración patrimonial de burócratas

México

La organización Data Cívica revelará la información de las declaraciones patrimoniales de todos los trabajadores de la Administración Pública Federal que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se negó entregar ante una solicitud de información, con el argumento de que generarla costará más de millón y medio de pesos y tardará 220 días.

La ONG, dedicada al manejo de datos y el desarrollo de tecnología, anunció que pese a esa negativa, en un ejercicio propio, logró sistematizar la información de las declaraciones patrimoniales de los empleados que han entregado a la SFP, como parte de las obligaciones que deben cumplir cada mayo.

Para ello, Data Cívica desarrolló la página 1560000.org, donde a partir del lunes podrá encontrarse esta base de datos elaborada por integrantes de la ONG.

En entrevista con MILENIO, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, explicó que actualmente la información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios solo está disponible en PDF y no permite utilizar los datos para hacer seguimientos o comparaciones de la evolución patrimonial de los servidores.

“Puedes consultar las declaraciones patrimoniales de una forma que no te permite accionar esos datos, tú puedes buscar a Enrique Peña Nieto, por ejemplo, o puedes buscar por una dependencia, pero no puedes descargar más que un PDF, entonces cómo consultar esas declaraciones y compararlas, es prácticamente un proceso imposible ahorita”, dijo.

Meltis aseguró que la respuesta de la SFP, de que se tardaría 221 días naturales y costaría un millón 560 mil pesos generar la base de datos con la información de Declaranet, “es inaceptable”.

“Como está publicada la información de declaraciones patrimoniales actualmente nos hace saber que sí existe la base de datos, nosotros hicimos un proceso para descargar la base de datos y publicarla en la página que estaremos presentando, en la que básicamente cualquiera puede buscar y seguir trayectorias de funcionarios o dependencias de una forma accionable”, dijo Meltis.

A partir del 19 de julio, cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cifra de empleados, que tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial en mayo, pasó de 300 mil a casi 3 millones de servidores de todos los niveles y de todas las dependencias, no solo mandos medios y superiores.

“Las nuevas políticas públicas ya no se limitan a que unos cuantos hagamos esta rendición de cuentas, sino ya todo servidor, cualquiera que desempeñe un cargo en cualquier poder público, cualquier orden de gobierno y organismo autónomo”, detalló el año pasado Javier Vargas, entonces subsecretario de la SFP.

“Estamos preparados tecnológicamente, tenemos la infraestructura y la plataforma DeclaraNet es muy amigable, lleva de la mano al servidor”, dijo el ahora ex servidor.

ACUSAN A LA PGR DE OMISIONES EN CONSTRUCCIÓN DEL NAIM

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el perredista Rafael Hernández, acusó que autoridades federales y del Estado de México han sido omisas ante 65 denuncias presentadas por irregularidades en la edificación de la nueva terminal.

Dijo que presentó tres denuncias ante la PGR y el resto las presentaron ante diversas instancias, federales y estatales, habitantes de municipios aledaños a la construcción.

Añadió que acudió a la PGR a fin de conocer el estatus de las denuncias que ha interpuesto por el presunto uso de combustible robado para el transporte de materiales; sin embargo, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le dijo que no ha habido avances al respecto.

“Transcurriendo meses de que presenté las denuncias que a él le competen, la respuesta que nos da (el encargado del despacho) es prácticamente la misma que nos dan las autoridades del Estado de México: que no han avanzado, que no hay un solo detenido, no hay una investigación contra algún funcionario”, señaló.

Con información de Elia Castillo y Fernando Damián/México.