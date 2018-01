Desconocía Estado antecedentes penales de exfuncionario

Monterrey

El gobernador interino, Manuel González, dijo desconocer los antecedentes penales que arrastraba Gerardo Morán Vidaurri antes de nombrarlo titular de la Dirección General de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior debido a que ayer se tomó protesta a diversos funcionarios, entre ellos Morán Vidaurri, luego de que algunos miembros del Gabinete Estatal renunciaran para apoyar la campaña a la Presidencia de la República de Jaime Rodríguez Calderón.

Sin embargo, posterior a la toma de protesta, el Gobierno del Estado mandó un comunicado anunciando que se destituía del cargo a Gerardo Morán Vidaurri debido a que no cumplió con los pruebas de control y confianza.

Sobre esto MILENIO Monterrey informó que, además, Gerardo Morán Vidaurri fue recluido durante 24 horas en el penal del Topo Chico en el año 2015, por el delito de abuso de confianza al presuntamente apoderarse de 63 mil pesos.

Manuel González indicó que desconocían los antecedentes penales del funcionario, pero no fue este el motivo por el que se le revocó el nombramiento sino porque no pasó las pruebas de control y confianza.

"No sabía nada de eso, pero eso no fue la decisión (de destituirlo), la decisión fue que no aprobó su examen de control y confianza (...) porque yo soy abogado y sé muy bien que no tuvo un proceso vinculado a él, no tuvo una sentencia, no tuvo nada de eso, el problema es que ahorita si nosotros le damos posesión y no aprobó los exámenes de control de confianza incurrimos en una falta muy grave", dijo.

El gobernador explicó que el nombramiento se hizo previo a tener toda la información sobre el funcionario, debido a que querían hacer la designación de todos en conjunto.

"Lo que sucedió es que nosotros estábamos esperando el resultado de su examen de control y confianza, él pues había aprobado anteriores exámenes de control y confianza porque estaba en (Cisec), y estábamos esperando el resultado, el resultado llegó ese día, ayer lo veo y ordeno de inmediato el que no tome posesión porque no lo aprobó", narró.

El mandatario estatal interino informó sobre estos hechos después de sostener una reunión con los alcaldes del norte del estado, en Sabinas Hidalgo.

Manuel González estuvo acompañado del Secretario General de Gobierno, Genaro Alanís; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo González, y el encargado del despacho de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado, Gerardo Guajardo.

La reunión fue con el fin de escuchar las peticiones de los alcaldes aledaños a la zona metropolitana, quienes se quejaron principalmente de problemas de planes de desarrollo urbano, o de procedimientos administrativos por falta de oficialías de Registro Civil, aunque descartaron problemáticas en inseguridad.

El gobernador se comprometió a rehabilitar los tramos carreteros de Sabinas Hidalgo - Parás; Escobedo - Colombia; Anáhuac - Laredo; Anáhuac - Colombia y Parás - Agualeguas. Además anunció que sostendrá reuniones mensuales con los presidentes municipales del norte y sur del estado.