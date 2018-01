Descarta Samuel García pleito con Karina Barrón

Monterrey

Samuel García Sepúlveda, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), descartó algún conflicto con la legisladora Karina Barrón, quien busca la reelección por el distrito 8 a través de MC, luego de las declaraciones hechas por ambos en días pasados.

Lo anterior debido a que el pasado 26 de enero Samuel García les “leyó la cartilla” a ex panistas que buscarán contender por MC en el proceso electoral, al advertirles que el partido no se presta a componendas y que no existen acuerdos ni favores con la dirigencia nacional que les garantice un puesto.

Ante estas declaraciones, la diputada local independiente, Karina Barrón, mencionó el pasado 27 de enero que ella no le ha pedido nada a Samuel ya que es correcto que él no la invitó, sino el líder nacional de este instituto político, Dante Delgado.

Sobre esto García Sepúlveda descartó un conflicto con la legisladora pero reafirmó su postura de que nadie tiene garantizado ningún puesto en el partido y quien no cumpla con los requisitos no obtendrá la postulación.

“La relación está bien, somos una plataforma plural, puede registrarse quien quiera, pero eso no implica que tenga garantizado nada, cada quien con su capacidad tendrá que demostrar con sus precampañas que son los elegidos y los mejores perfiles y seguir insistiendo integridad, capacidad y ganas de trabajar, quien no cumpla con eso, se puede llamar Karina o Samuel, no van a participar”, mencionó.

Será el 12 de febrero cuando cada precandidato deberá entregar su curriculum, acompañado de un informe de actividades de respaldo ciudadano que se remitirá a la Comisión Nacional Electoral de MC para evaluar perfiles y hacer el mapeo del estado.