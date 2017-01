Descarta gobernador alza en transporte; estudian subsidio

Monterrey

Ante la lluvia de reclamos por parte de la ciudadanía, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón descartó, por el momento, incrementos en las tarifas camioneras.

En entrevista para MILENIO Monterrey, el mandatario estatal reconoció que sí ha tenido reuniones con los empresarios transportistas pero han sido enfocadas para ver cómo no afectar los bolsillos de los ciudadanos.

En este sentido, comentó que primero están viendo cuántos recursos tienen en el Estado para ver si se puede ayudar con una especie de subsidio, aunque ésta es solo una opción de muchas.

"En el caso del transporte público no hay, ni habrá ninguna reunión para definir tarifas, tuvimos una reunión porque yo convoqué, le dije al secretario de Desarrollo Sustentable y al director de la Agencia Estatal del Transporte empezaran a ver qué problemas podemos tener y en base a eso podemos ir definiendo que hará el Estado.

"A los ciudadanos les digo, a través de tu medio, que ahorita no estén preocupados por eso, no vamos a aprobar en este momento ningún incremento, estamos buscando cómo ayudar para que no se dé, a los ciudadanos no les vamos a cargar la mano en estos días.

"Primero quiero ver cuánto dinero podemos tener para ayudar y cómo podríamos ayudar y en los próximos días lo anuncio, ahorita estamos trabajando para ver todas las cosas que podemos reducir en el Gobierno y ayudar a que no se incrementen las tarifas del transporte.

¿Contemplan subsidio del Estado en el transporte?, Se le cuestionó.

"Todavía no lo tenemos definido, mañana tengo una reunión para revisar todos los datos que don Fernando y Carlos me han hecho el favor de trabajar en esta semana para ir definiendo las cosas", respondió.

Argumentó que en el 2016 no se incrementaron las tarifas del transporte, por lo que insistió, en este año están viendo cómo ayudar a la población para no afectarla.

Aunque también dijo ser consciente en no querer afectar a los empresarios transportistas por los incrementos que se han dado en la gasolina a nivel nacional.

Subrayó que el lunes próximo asistirá a una reunión más de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para tratar el tema del alza en la gasolina y partiendo de los acuerdos generados verán cómo actuarán en el tema del transporte en Nuevo León.

"Pero no quiero causarle tampoco un problema a los empresarios transportistas y a la gente que vive del transporte público, lo que queremos ver es cómo les ayudamos y eso lo estamos analizando", concluyó.