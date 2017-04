Descarta MC integrar a Ángel Barroso a su bancada

Monterrey

Ante la expulsión del diputado local Ángel Barroso del PAN, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, rechazó tener interés en adherir a sus filas a ex militantes del PRI o de Acción Nacional.

Sin embargo, consideró que Barroso es un buen perfil y si en algún momento busca integrarse a MC podría analizarlo, mencionó García Sepúlveda.

Reiteró que su plan es trabajar en proyectos ciudadanos que después generen adeptos y no estructuras institucionales como las del PRI y PAN.

"Movimiento Ciudadano más que en buscar candidatos o buscar más votos queremos proyectos, causas, para que lleguen después en oleadas los candidatos y no uno por uno. La verdad es que considero que Barroso es un muy buen perfil.

"Pero yo como dirigente no me voy a poner a buscar ex priistas ni ex panistas, yo voy a buscar ciudadanos y que los perfiles sean 100 por ciento ciudadanos, si en el camino o en la coyuntura él ve a Movimiento Ciudadano como una buena oferta, bienvenido, platicamos cuando él guste", mencionó.