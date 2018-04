Apoyos en Desarrollo Social no son difundidos

Huixquilucan

De acuerdo al Programa de Blindaje Electoral (PBE) de la Secretaría de Desarrollo Social, (Sedesol), por inicio de cuentas deberá suspender la difusión en medios de comunicación toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, así como de municipios.



Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.



Desde el inicio de las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, no deberán realizarse reuniones masivas con beneficiarios de los programas sociales, salvo las que impliquen una entrega de apoyos previamente calendarizada y conforme a sus reglas de operación.



Se deberá detener el empadronamiento de beneficiarios desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, aunque el proceso de afiliación se podrá realizar de manera regular con la restricción de que no se podrá llevar a cabo el último paso del mismo, es decir, el alta al programa social, sino hasta el día después de la jornada electoral.



Otra de las acciones del blindaje, es que se lleve a cabo la inspección y resguardo del parque vehicular e inmuebles, así como de los recursos materiales con que cuenta la Sedesol, con la finalidad de que no sean utilizados con fines político-electorales.

TE RECOMENDAMOS: TEEM mandata convocar a dos diputados locales suplentes





Esta actividad se efectuará 48 horas previas a la jornada electoral, con motivo del periodo de reflexión que deben guardar las correspondientes campañas electorales.

Con el propósito de no afectar los derechos de los beneficiarios en situación de vulnerabilidad, se ha determinado que aquellos programas sujetos a padrones, así como a un calendario de entrega de apoyos, no sean interrumpidos durante el periodo electoral, ello para no desproteger a los sectores de la población sensiblemente expuestos a una situación de desventaja.



Los programas que no están sujetos a un padrón ni a un calendario, es decir, que operan a través de procesos de convocatoria abierta recalendarizarán las acciones de asignación y ministración de recursos en ejecución, mientras transcurre el periodo de inicio de campaña al día de la jornada electoral, son: Coinversión Social; Empleo Temporal; Fomento a la Economía Social 3 x 1 para Migrantes.



En los casos de ejecución de obras o acciones de programas sociales, se deberán realizar de manera ordinaria, con base en el calendario derivado de los contratos respectivos. Sin embargo, la entrega de obra concluida se deberá llevar a cabo antes de las campañas electorales o bien a partir del lunes siguiente a la jornada electoral, según sea el caso.



El domingo 1 de julio de 2018, habrá elecciones en las 32 entidades de la República, se elegirá un presidente, 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno, 500 diputados federales, 128 senadores, 1,596 alcaldes en 24 estados, 16 alcaldías y 160 concejales en la Ciudad de México, 24 juntas municipales en Campeche y 972 diputados locales en 26 entidades y la Ciudad de México.



Mediante el Oficio Circular 012/2017, suscrito por el Abogado General y Comisionado para la Transparencia, se reiteró el compromiso del Comité Central de Legalidad y Transparencia del Blindaje Electoral; con la finalidad de garantizar que los recursos de todos los programas de la Sedeso sean destinados exclusivamente a sus beneficiarios, así como ejercidos con la mayor transparencia, a fin de evitar que el uso y manejo de los programas sociales se vea relacionado con actos de proselitismo.

KVS