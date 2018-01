Desairan los registros para fiscalías del SEA

Monterrey

El Congreso del Estado informó que al cumplirse la primera semana de recepción de documentos de aspirantes a ocupar cualquiera de las fiscalías que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, ningún interesado acudió a registrarse.

La diputada panista, Yanira Gómez, presidenta de la Comisión Anticorrupción, aclaró que el plazo vence el 26 de enero y dijo que si no acudió nadie es seguramente porque están recolectando requisitos como la carta de no antecedentes penales, entre otras cosas.

“Hasta el día de hoy a esta hora no hemos recibido ninguna propuesta, no tenemos ningún expediente todavía en Oficialía de Partes, esperemos que la próxima semana empiecen ya a llegar todos aquellos que estén interesados en participar, en ocupar los puestos de cualquiera de estas tres fiscalías.

“Sí (confiamos en que haya interés en participar), definitivamente, esto es cuestión de tiempo, la experiencia nos indica como en los otros dos procesos anteriores, prácticamente en los últimos dos días es cuando hemos tenido la mayor cantidad de personas que se han presentado en Oficialía de Partes a presentar la documentación para aspirar a cualquiera de los puestos, no dudo que vaya a ocurrir exactamente igual”, dijo.

A partir de esta semana entraron en vigencia y por un lapso de 15 días hábiles las convocatorias públicas para la elección de la Fiscalía General Autónoma, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

“Además tomemos en cuenta que las cartas de no antecedentes penales nos están llevando un poquito más de tiempo, es el trámite un poquito más tardado que por experiencia nos lleva, sin embargo no dudamos en el interés de toda la ciudadanía en poder presentarse en tiempo a poder contender por estas fiscalías.

“Los requisitos son de otro tipo e intervienen menos terceros, no hay cartas de residencia que eso también en los procesos anteriores nos complicaba un poquito más, no tienen que estar avalados por ninguna institución ni ONG o educativa, sin embargo el documento que creemos que es el poquito más engorroso es la carta de no antecedentes penales (…) Hoy apenas es el quinto día en que las convocatorias están publicadas, o va a estar abierto hasta el día 26 si no me fallan las cuentas, entonces todavía tenemos unos días más para que la gente se anime”, dijo.

Aseguró que una vez que llegue el primer aspirante, comenzarán a animarse los demás ciudadanos que pretendan uno de estos cargos.

Dijo que entre los requisitos que deben de cumplir es que incluyan una carta en la que el aspirante especifica por cuál fiscalía pretende contender.