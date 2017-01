Desabasto genera largas filas en gasolineras

Monterrey

A pocas horas de que concluya el 2016 y el 2017 traiga consigo el aumento en el precio de la gasolina, las compras de pánico se agudizaron durante la tarde provocando largas filas y desabasto en algunas estaciones de servicio.

En un recorrido de MILENIO Monterrey por cuatro municipios metropolitanos se localizaron algunas gasolineras que no tenían servicio, incluso en la estación Oxxo Gas ubicada entre Eugenio Garza Sada y 2 de Abril (Monterrey) que durante la mañana se encontraba cerrada tuvo que utilizar una pipa para abastecer la demanda.

En Guadalupe sobre el bulevar Miguel de la Madrid las estaciones 8871 y 7874 de Petro 7 no contaban con venta de gasolina; aunque sobre esa avenida el Oxxo Gas sí contaba con servicio.

La estación ubicada en Morones Prieto cerca de avenida Las Américas se encontraba también en desabasto, igualmente la gasolinera ubicada sobre Constitución, antes de llegar a Churubusco tampoco tenía gasolina.

En los límites de Apodaca la estación de Petro 7 de López Mateos con número 6704 no contaba con gasolina; en la que se encuentra entre Juárez y Laredo en Escobedo aunque por la mañana no tenía gasolina más tarde sí había pero sólo Premium (roja), lo cual no acabó con la larga fila de carros pese a ser más cara.

Despachadores dijeron que es probable que la afluencia aumente conforme avanza la tarde así como el embotellamiento en algunas zonas a causa de las filas.

Por su parte el delegado de PEMEX en la entidad declaró el día de ayer en entrevista que no hay de qué preocuparse y minimizó la situación, pues, dijo, no se trata de una situación generalizada de desabasto sino a la alta demanda del combustible por la temporada.

En dónde sí hay (con cierre a las 17:00):

GUADALUPE

Oxxo gas Sobre el boulevard Miguel de la Madrid en Guadalupe.

MONTERREY

Estación PEMEX ubicada sobre constitución a la altura de Barrio Antiguo.

Estación en Blvrd Acapulco 4600, Las Brisas 4o. Sector, 64780 Monterrey, N.L.

Estación de calle Lázaro Cárdenas 3808, Las Torres, 64930 Monterrey, N.L.

Estación de Garza Sada 4306, Las Brisas 1o. Sector, 64780 Monterrey, N.L.

Estación cercana a Sendero Sur 4371, Contry, 64860 Monterrey, N.L.

SAN NICOLÁS

Estación ubicada sobre calle Jorge Treviño 689, las palmas, San Nicolás de los Garza, N.L.

Estación ubicada sobre la avenida República Mexicana, San Nicolás de los Garza, N.L.

Estación Petro 7 ubicada entre Arturo B. de la Garza y Morelia, San Nicolás de los Garza, N.L.

Estación ubicada entre Sendero y República Mexicana límite entre San Nicolás y Escobedo, N.L.

KDSC