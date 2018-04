Sólo la mitad de estados combaten trata de personas y trabajo infantil

México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la Prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas.

TE RECOMENDAMOS: CNDH pide garantizar trabajo de periodistas en Baja California

Respecto al registro de los campos de ejidos a la población trabajadora, así como la relación a la vigilancia y promoción del cumplimiento de la legislación laboral, la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y sobre todo la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente, las respuestas son que menos del 50% lleva a cabo alguna acción y éstas se concentran en las propias inspecciones laborales. Las autoridades que reportan que no realizan acciones están: Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Respecto al registro de la población jornalera, sobre todo adolescente, únicamente 17 autoridades del trabajo lo llevan a cabo, pero ninguna de ellas cuenta con información desagregada por edad lo que impide realizar una inspección eficaz que permita visualizar y erradicar el trabajo infantil, en ese sentido sólo el 55.5% de las autoridades del trabajo realiza acciones para el registro de población jornalera. Los estados que no realizan acciones están Aguascalientes, Campeche, Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán Morelos, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

De igual manera se preguntó a las autoridades respecto a las acciones de protección de niñas niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad localizados en predios agrícolas solo el 21% realiza acciones. Los estados que no realizan acciones son: Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Morelos y Zacatecas.

En el estudio destaca que de las 33 autoridades federales y estatales consultadas solo el 71.4% señalan que realiza inspecciones a los centros de trabajo, sin embargo, no proporcionan información respecto a la manera en que se verifica la inexistencia de posibles víctimas de trata de personas o las acciones que realizan en el marco de las inspecciones para prevenir este delito. Las autoridades que reportan que no realizan acciones son: Aguascalientes Campeche y Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: CNDH reitera su disposición a construir en favor del país

A este estudio dieron respuesta todas las autoridades del trabajo al oficio de petición de información, 21 autoridades dieron respuesta a los puntos contenidos en el cuestionario 5 dependencia respondieron en términos generales por lo que la contestación de cada uno de los reactivos se centro en el análisis general de su escrito, 4 entidades agrupan una serie de preguntas a las que dan una respuesta conjunta, Querétaro, Tabasco y Michoacán, no proporcionaron información ya sea porque no reconocen tener competencia en la materia, porque refiere no haber llevado a cabo, inspecciones en campos agrícolas o porque responden negativo sin ninguna información complementaria a todas las preguntas.

AJE