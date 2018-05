Prevén denuncias contra ley de uniformes gratuitos

Monterrey

El Gobierno del Estado lamentó la iniciativa de Ley para dotar de uniformes gratuitos a 800 mil alumnos sin emparejar el presupuesto para comprarlos, y adelantó que habrá denuncias de terceros por caer en un presunto delito electoral.

En la atención a medios matutina de los lunes, el mandatario interino lamentó que los diputados hayan caído en esta práctica presuntamente electoral desde su cargo.

“Que si después le arreglamos con un (artículo) transitorio para que no entre en vigor hasta diciembre, y es que no tiene por qué ser votada una Ley que no tiene aparejado el presupuesto, que eso también es un delito.

“Creo que nosotros tenemos que ser serios en esto, me refiero al Ejecutivo, nos mantendremos al margen, pero sé que algunas gentes que están en la contienda electoral van a presentar las denuncias correspondientes en contra de esa actitud”, indicó.

El pasado 24 de abril, el Congreso local aprobó el dictamen que crea una ley para dotar a los alumnos de jardín de niños y primaria del sector público de uniformes y calzado escolar de manera gratuita por aportación del Gobierno del Estado.

Sin embargo, el Gobierno Estatal reaccionó en forma inmediata al anunciar que analiza vetar la Ley que crea Uniformes Gratuitos para Nuevo León, por considerar que de publicarla en el Periódico Oficial podrían incurrir en un acto anticipado de campaña.

El gobernador señaló que tiene información preliminar de que esta aprobación que hizo el Congreso pueden ser considerado un acto anticipado de campaña.

“Es utilizar su función para promover una actividad en el papel que la Ley prohíbe, como es éste. Tú no puedes estar autorizando acciones sin ver de dónde y luego das el recurso para que esto se cumpla, y en este presupuesto no está presupuestado eso y lograr este tipo de medidas para avanzar electoralmente es algo que la autoridad tendrá que ver.

“Que nosotros no la hacemos ni la practicamos, que nosotros le exigimos al Gobierno Federal que no lo haga y que no lo practique, cómo es que en el Congreso se da, no se puede dar”, dijo González Flores.

Dijo que analizarán en qué consiste la Ley porque el Gobierno del Estado siempre le interesan las causas y más si son los niños, pero que no pueden hacer las cosas de manera irresponsable.

“No tiene nada qué ver con una medida que se vaya adoptar ahorita, no tenía sentido aprobar esto ahora si va entrar en vigor hasta el año que entra, es básicamente una medida de carácter electoral, lamento mucho que este tipo de cosas se utilicen para ventajas políticas”, comentó el gobernador interino.