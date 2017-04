Denunciará PRI a gobernador por actos anticipados de campaña

Monterrey

Ante la supuesta promoción del gobernador Jaime Rodríguez al obsequiar el acceso al Metro durante tres domingos, la bancada del PRI en el Congreso del Estado anunció que presentarían una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.

TE RECOMENDAMOS: Proponen reformar artículos del Código Civil

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González señaló que espera que la Dirección de Comunicación Social del Gobierno dé una versión del por qué reparten boletos para el sistema de transporte.

"Ya está la evidencia que hubo una promoción que la están difundiendo en sus redes y que nos aclaren la persona, la lideresa si recibió instrucciones de un funcionario de alto nivel, o si lo hizo por iniciativa propia y si fue así, quién le dio los boletos para estar haciendo esa promoción.

"El Gobierno del Estado no ha dado ningún comentario, yo esperaría que lo den, si no la diputada Gloria Treviño está preparando una denuncia que la va a presentar ante el INE, de tipo electoral", comentó.

Por su parte, Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, precisó que no se trata de un acto anticipado de campaña, sino de la comisión de un delito que se presenta no ante la autoridad electoral, sino ante un fiscal especial en delitos electorales, por lo que hay que esperar a que se instale esta fiscalía.

"Es una más de las incongruencias del gobierno de Jaime Rodríguez, es uno más de los incumplimientos a la ley, creo que en materia de derecho electoral, el gobernador ha hecho muchísimas violaciones a esta ley lo que hay que esperar es a que se instale la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en su momento presentar la denuncia, el delito no prescribe, está vigente, no creo que valga la pena presentarlo en este momento porque caería en manos de la Procuraduría o de la Fiscalía Anticorrupción que ya sabemos que no actúa en contra de ningún funcionario del actual Gobierno.

"Yo esperaría a que ya esté sentado el que será el Fiscal Especial en Materia de Delitos Electorales y en su momento hacer la presentación de las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones, porque el uso de recursos públicos con fines de promoción personal es un delito electoral y está penado por la propia Ley Electoral y por la Constitución", dijo.

Comentó que si el gobernador cree que ha librado los intentos de promoción personalizada a través de la marca de Tequila Bronco, las botas Bronco, el regalar boletos para el Metro, no es así, ya que las denuncias en materia electoral se pueden poner en cualquier momento, ya sea antes o durante la candidatura, si es que es candidato.

KDSC