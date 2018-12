Ricardo Alanís

La irresponsabilidad del Estado en el financiamiento del Parque Fundidora lo está llevando a la privatización, según denunció Luis Donaldo Colosio, diputado local de Movimiento Ciudadano.

Este sitio recreativo se mantendrá el próximo año de presupuesto privado, es decir, mediante los eventos que se realicen en sus instalaciones, como expos y festivales, sin embargo, el coordinador de bancada puntualizó que el parque no se hizo para eso, sino para beneficio de la ciudadanía.

“No debe de ser ese el fin del parque, y el hecho de que ya no tengamos presupuesto público ingresándole al parque, y ahora que el parque va a mantenerse durante el siguiente año exclusivamente de presupuesto privado, lo estaba yo platicando con ustedes, estamos hablando de una privatización de facto en la que está cayendo el parque Fundidora, por la irresponsable falta de financiamiento del gobierno estatal.

“Yo sé que tenemos una crisis financiera en el estado, pero no podemos permitir que esa crisis financiera se desemboque en una crisis institucional, el parque es de la ciudadanía de Nuevo León, no de los intereses privados que busca hacer eventos una, y otra, y otra vez”, expresó el diputado.

El miércoles, por presuntas presiones de grupos empresariales, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado “bajó” del orden del día el dictamen que someterían a discusión con carácter de urgente, sobre la reforma a la ley que crea el Fideicomiso Parque Fundidora, propuesto por la diputada de Morena, Claudia Tapia, para impedir que este tipo de “privatizaciones” continúe, y que el sitio sea destinado para beneficio de las familias.

Aunado a ello, un análisis realizado por el biólogo y activista Antonio Hernández reveló que un 42 por ciento del total del área del Parque Fundidora corresponde a espacios que tienen costo o se encuentran concesionados para la realización de eventos.

“El tema es que hasta este siguiente ejercicio presupuestal que el gobierno ya no les va a dar presupuesto, precisamente porque el parque ya se volvió autosustentable gracias a los eventos privados, aquí es al revés, lo que pasa es que ante lo redituable de los eventos privados y la cada vez mayor incidencia de dichos eventos, el parque ya tiene presupuesto suficiente como para poder ser autosustentable.

“Nada más que ese no fue el fin para el cual el parque fue creado, ni tampoco el fin para el cual está actualmente establecido en la ley, entonces se está abusando un poquito de la viabilidad de hacer estos eventos en el parque, no estoy diciendo que no se deban de hacer, estoy diciendo que las condiciones para hacerlos están muy al aire, están muy interpretativas, no hay reglas claras”, expresó Colosio.



