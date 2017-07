Bajan delitos en NL: gobernador

Monterrey

Aunque cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia establecen que los delitos aumentaron 7.56 por ciento respecto a los primeros seis meses de 2016, el gobernador Jaime Rodríguez aseveró que el índice delictivo se redujo comparativamente al año pasado, por una actualización estadística.

Tras la asignación de grados y entrega de reconocimientos a elementos de Fuerza Civil, en el marco del Día del Policía, en la Nave Lewis, el mandatario estatal informó que en la administración de Rodrigo Medina partían de cifras falsas o inciertas.

Por ello, agregó, se realizó una actualización de la estadística de la Procuraduría Estatal que arrojó los números reales y no los que estaban contenidos.

"Vamos a la baja, estamos muy por abajo del año pasado, no sé quién te dio esos datos, vamos abajo del año pasado. Es la actualización (de la Procuraduría) que se hizo de lo que no se había reportado en anteriores fechas, es decir, la actualización de las cifras que evidentemente el Sistema Nacional de Seguridad nos pide.

"En la administración anterior, usaban el nombre del delito para no reportarlo como un tipo de delito, nosotros no hacemos eso, actualizamos la estadística para que sea la real y no estar partiendo de una estadística que venía realizándose de forma equivocada", respondió Rodríguez Calderón.

FSAD