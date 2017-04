Los programas federales seguirán: Delfina Gómez

Ecatepec

Tras advertir que en el Estado de México se enfrenta una elección de Estado, la candidata de Morena a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez sostuvo que el gobierno federal y estatal reparte materiales, promueve programas sociales, compra el voto y amenaza a la población; por lo que llamó a los electores a no tener miedo y a ejercer su derecho al voto.

En un mitin efectuado esta mañana en la unidad Fovissste, después de haber recorrido calles de las colonias Mesa de Leones y El Tejocote, que están enclavadas en la Sierra de Guadalupe, la abanderada Morenista aseveró que la transformación verdadera en la entidad mexiquense solo se logrará con la participación de todos, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no tener miedo y a no dejarse intimidar.

TE RECOMENDAMOS: Pide Morena sancionar a Calderón por violencia política contra Delfina Gómez



"He tenido noticias de que los líderes priistas en las comunidades les dicen a los vecinos que perderán la ayuda que reciben si votan por Morena, y eso es mentira, porque son programas federales que no van a desaparecer", subrayó.

"Enfrentamos una elección de Estado, me resistía a creerlo, pero lo veo, vienen secretarios federales y entregan laptops, despensas con dinero, pintura..., por todo esto ya llegó la hora de decirle adiós al grupo Atlacomulco y al primo de Peña Nieto, adiós al PRI, al PAN, y a la corrupción", remarcó.

Ante unas 200 personas, la candidata de Morena dio a conocer que en las estadísticas de las preferencias electorales va muy bien, "en primer lugar", aunque sentenció que no se confía, pues no acude a las colonias del Estado de México para tomarse la foto, sino para platicar con los ciudadanos y escuchar sus problemas, a los que se dará solución, porque no es desde un escritorio como se pondrán en práctica políticas públicas en beneficio de todos.

Delfina Gómez no solo llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto el próximo 4 de junio, sino a defender las casillas, para evitar fraudes.

Por otra parte, se informó que en el municipio de Ixtapaluca en la zona oriente se llevó a cabo una marcha en apoyo de la candidata de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez.

RAM