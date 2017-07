Dedazo para 2018 matará al PRI, advierten ‘rebeldes’

México

Los priistas rebeldes coincidieron en que un candidato impuesto por la cúpula para 2018 colocará una lápida al partido y abrirá la puerta a Morena, por lo que urgieron a acabar con “los dedazos”.

En la reunión de ayer, a la que convocó la ex gobernadora Ivonne Ortega, el grupo llamado “expresión militante”, que reúne a varias corrientes internas que piden cambio en los estatutos, señaló que el dedazo es parte “de los años dorados donde el PRI era un partido unido y que desde hace mucho se acabó”.

“Quienes quieren imponer candidato desconocen que con esto le pueden abrir la puerta a un dictador y ayudarle a lograr un sueño histórico, desaparecernos del mapa. El PRI pierde cada vez más votos y con esos votos Morena ha triplicado su avance y su crecimiento. Y no solamente va a perder el PRI el poder, vamos a quedar reducidos a la nada”, consideró Beatriz Pagés, una de las priistas que encabezó el encuentro.

Los asistentes, que además ya fueron electos delegados de la 22 Asamblea Nacional en diversos estados como Guerrero, Michoacán, Yucatán, Veracruz, Nuevo León, Morelos y la Ciudad de México, señalaron que la imposición de candidatos ha desanimado a los propios priistas a salir a votar el día de la elección por sus abanderados.

Ivonne Ortega detalló que de 2011 a la fecha han perdido 4 millones 700 mil electores en las 24 elecciones a gobernador, por lo que es evidente que aunque se declaren ganadores, como pasó en Coahuila y Estado de México, la realidad es que el partido sigue perdiendo rentabilidad.

“En 2015, aunque ganamos mayoría en Cámara, perdimos rentabilidad electoral; en ese momento yo lo advertí a quien se lo tenía que advertir y un año después, en la elección de 2016, perdemos nueve gubernaturas.

“Si no escuchamos a los militantes y ciudadanos, si no les damos a los candidatos que están pidiendo, difícilmente vamos a poder ganar una elección; lo vimos en Quintana Roo, si Carlos Joaquín hubiera sido el candidato hubiéramos ganado, le dimos un candidato al PAN y al PRD, al candidato que la ciudadanía quería y por el que votó”, insistió.

La ex mandataria de Yucatán advirtió que ella no competirá si el partido no garantiza ser rentable, pues de lo contrario la derrota será evidente. Los asistentes a la reunión, principalmente de grupos como Corriente Crítica, Alianza Generacional, Fundación Colosio y CROC, también reprocharon que la cúpula priista tiene “su grupo de tapados”, que no dan la cara a la militancia y siguen en sus cargos promocionando su imagen con posible uso de recursos públicos.

Otras de las propuestas que llevarán a la asamblea son los gobiernos de coalición, la segunda vuelta, eliminar el fuero, revocar mandatos en casos de corrupción y legislar para revocar mandatos del Presidente y gobernadores.