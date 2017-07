Derbez en contra del Frente Común anunciado por Anaya

Monterrey

Al poner como orden de importancia primero al país, luego los partidos y al último la persona, Luis Ernesto Derbez, aspirante del PAN a la Presidencia de la República, se mostró en contra del Frente Común anunciado por su dirigente nacional, Ricardo Anaya, y a favor de las coaliciones de gobierno.

De visita por Nuevo León para impartir la conferencia "El México que es posible", en el Comité Estatal del PAN, el ex secretario de Economía criticó que Anaya no se decida aún si contenderá o no por la Presidencia y también que ninguno de los destapados tenga propuestas concretas.

"Yo estoy a favor de una coalición de gobierno, no de un frente común, frente común es exactamente lo que acaba de decir su colega, frente común es ¡lo estoy organizando para enfrentarme! No, yo soy de los que está empujando que se haga una coalición de gobierno, es decir, lo estoy integrando para gobernar México y sea grande en un futuro.

"Tenemos que pensar así, tenemos que pensar que primero es el país, después el partido y finalmente la persona porque México es el importante y tenemos que gobernar a ese país", dijo.

"En descargo al presidente Nacional del Partido Acción Nacional, él nunca ha dicho que está encartado, él lo que ha dicho es que ni se encarta ni se desencarta, ustedes pueden tomar su conclusión de eso, él lo que realmente ha estado planteando es su trabajo como presidente y es lo que ha hecho en estos últimos meses", refirió.

Derbez descartó que exista una cancha dispareja al menos hacia su persona, ya que en todos los Comités Estatales ha sido bien recibido para impartir sus conferencias y mostrar su propuesta de Gobierno.

"Mientras me hagan el favor los dirigentes estatales o municipales de recibirme y abrirme las puertas yo siento que hay piso parejo al menos para mí", añadió.

Comentó que los encuentros que han tenido los diferentes aspirantes no son positivos para el partido.

Por último, descartó lanzarse de manera independiente por la Presidencia de la República en caso de que su proyecto no prolifere al interior del PAN.

"Eso es una tontera (la vía independiente), pensar en renunciar a mis valores, a lo que yo he creído en los últimos 50 años y decir nada más de pronto porque no tuve la fortuna de que me pusieran, sería ridículo y sería negar todos los valores y principios que yo creo", concluyó.

