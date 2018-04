Candidatos presidenciales se quedaron cortos: IP

Tampico

La Iniciativa Privada coincidió que el primer debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la República, estuvo corto y no se cumplió al 100 por ciento con la finalidad de este ejercicio, pues no plantearon propuestas para atacar los problemas que actualmente se viven en el país, además de que las propuestas que plantearon no dieron el ¿cómo? para resolverlas.

El presidente del Clúster Energético, José Luis Purata Delgado, dijo que hay muchos temas importantes que atacar, sin embargo los candidatos presidenciales hoy hablaron al respecto, además de que se la pasaron atacándose.

Por su parte, el presidente de Canaco Tampico, Evaristo Güitrón, señaló que las pocas propuestas que plantearon no dieron a conocer el ¿cómo? van a dar con la solución, y eso es lo que necesita saber la ciudadanía, pues todos prometen lo mismo pero no informan cómo lo harán.

Coincidió en que aunque los ataques formen parte del ejercicio, les restan tiempo para dar a conocer más propuestas.





