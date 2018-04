Seguridad, impunidad y corrupción, temas a destacar en debate Guanajuato

León, Gto.

Lorena Jiménez Quiñones, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana campus León, señaló que la expectativa que se tiene con el debate estatal es que se aborden propuestas concretas.

Sobre todo, tres temas primordiales que se abordaron a nivel federal, a lo que son: seguridad, impunidad y corrupción.

La especialista considera que en ese sentido se deben de llevar propuestas establecidas sobre cómo actuar.

"Me parece que en gran parte del debate se apelar mucho a la retórica. Entonces hace que la ciudadanía se confunda respecto a cómo pretenden solucionar los temas de fondo", dijo.

Detalló que otro de los puntos importantes es la economía, donde se ha apostado mucho a la inversión extranjera directa y a la privatización. Eso finalmente en términos macroeconómicos toma su tiempo para que se estabilicen precios y que se hagan competitivos los mercados.

"Nada de eso me parece que sea posible, más allá del modelo económico que se aplique, sea una más social democracia o medidas más neoliberales. Me parece que todo radica en el tema de la corrupción. Sí no se dan contratos lícitos, si no verdaderamente la gente puede concursar abiertamente de obra pública, difícilmente se da un desarrollo económico que verdaderamente genere movilización social", comentó.

Para finalizar señaló que el índice de homicidios y violencia en Guanajuato no solo corresponde a una coyuntura estatal, sino a una coyuntura más amplia y compleja en términos del crimen organizado y el crimen transnacional.