De pequeña, aspiraba a tener un puesto de periódicos

Rafael González

Marcela Ibarra Mateos, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, revela que creció entre juegos infantiles, bromas a su hermano Salvador, los olores de la cocina de su madre, las lecturas de cómics y los libros de la extensa biblioteca que les procuró su padre, los cuales fueron testigos del crecimiento de la ciudad.



Cuenta que su padre fue un médico, ya jubilado, quien gran parte de su vida trabajó en el Hospital de San José del IMSS. Su madre, quien falleció hace dos años, era química fármaco bióloga y tras ejercer durante un tiempo, se dedicó a cuidar de su familia.



Marcela es la tercera de cuatro hijos, un varón y tres mujeres, quienes en aquella época podían jugar en la calle, donde patinaban, jugaban futbol, beisbol y escondidas.



Su hogar estaba en la colonia Huexotitla, que en su infancia, era una zona limítrofe del municipio de Puebla, pues lo que seguía era la junta auxiliar de San Baltazar, y más allá de la actual 45 y 47 Poniente no había nada; de esta forma, fue testigo de la construcción del bulevar 5 de Mayo.



“Nos tocó ver la construcción de Plaza Dorada, el Parque Juárez, Plaza América, Plaza Crystal, realmente vivíamos en los límites de la ciudad”.



Recuerda que en su infancia molestaba mucho a su hermano. Actualmente, él no vive en la angelópolis pero la identificación entre ambos se ha mantenido.



De esa época, recuerda el olor de la cocina de su madre, de quien asegura “cocinaba riquísimo. Además, abría uno el refrigerador y siempre había algo rico para comer. Siempre me ha gustado mucho el olor a perejil y al cilantro, creo que siempre me recuerda ese tipo de olores a la casa de mi mamá. Había siempre galletas, pasteles. Siempre había algo que se antojaba”.



Aunque ella también cocina, reconoce que carece de la sazón y gusto que poseía su progenitora.



¿De niña a qué aspira llegar a ser?



“De niña, lo que aspiraba a ser era tener un puesto de periódicos y revistas. Mi papá todos los domingos nos llevaba a una tienda muy grande que había en la 3 Sur y otra que había en el Centro, donde vendían periódicos. Él siempre compraba periódicos los fines de semana, los domingos lo acompañábamos y nos compraba unos cómics, y cada uno de mis hermanos y yo elegíamos uno diferente. En mi familia siempre hemos leído mucho, siempre hubo libros al alcance de todos, una biblioteca amplia que mi papá siempre trató de tener para todos, porque mi abuelo, además de ser médico, era poeta, escribió obras de teatro, tenía una vida cultural y artística en la ciudad de Puebla”.



¿Usted escribe?



“Escribo un poco. Cuando trabajaba en la universidad me gustaba mucho escribir, no literatura, de repente uno que otro cuento, sobre todo para contarles a mis hijos qué inventaba yo y que no los tengo escritos, sino más bien en la memoria, pero sí me gusta leer mucho, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía”.



¿Cuál es su autor favorito?



“Tengo muchos autores. Hay un libro que me encanta que se llama ‘Ciudades invisibles’, de Italo Calvino, porque describe muchísimas ciudades, con sus particularidades, con su gente, con lo que le evoca cada lugar que visita. Me parece que es un documento que reúne la parte humana, pero también material de una ciudad. Me gusta mucho leer también a autoras, por ejemplo, Almuneda Grandes, Marcela Serrano, Isabel Allende, me gusta mucho la manera en que escriben. Por supuesto, las novelas de García Márquez, me parece una narrativa muy cercana. Juan Rulfo es también uno de mis autores favoritos. Mi abuelo, que también escribía, también me gusta”.



Asimismo, revela que coordinó dos libros donde abordó la investigación académica sobre la migración; por ello, cuenta con varias historia, por lo que de escribir un libro, abordaría este tema.



“Han llorado conmigo, los he visitado en sus comunidades, a veces me ha tocado verlos cruzar, también me ha tocado verlos en Estados. Tengo muchas historias alrededor de ellos, seguramente sobre eso escribiría, algo mucho más narrativo y menos de investigación”.





ARP