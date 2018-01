Le apuesta el CEN del PAN a que Sinhue sea gobernador

León, Gto.

En su visita a Guanajuato, el líder nacional del PAN, Damián Zepeda, refrendó que el Comité Ejecutivo Nacional hará desde su trinchera todo lo necesario para que Diego Sinhue se convierta en el próximo gobernador del estado y Ricardo Anaya en el Presidente de la República Mexicana.

"Tenemos que ir a todas las plazas, que no se nos quede una sin visitar, que no se nos quede una puerta sin tocar pero principalmente, que no se nos quede un corazón sin conquistar. Yo por eso vengo hacer un compromiso aquí con ustedes. Diego, amigo, te doy mi palabra a nombre del Comité Ejecutivo Nacional y del panismo que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo por verte convertir en el próximo gobernador", dijo.

Durante su discurso dirigido a la militancia blanquiazul, dijo que el reto que se tiene en México es bastante ya que el rumbo por el que va no es el adecuado, destacando así el incremento en la incidencia delictiva y la corrupción.

"México no va por el camino correcto, lo decimos desde las cifras reales. Tres ejemplos en términos económicos: México crece a la mitad que cuando entregamos el país, es responsabilidad del Gobierno. De Seguridad, 2017 ha sido el más violento en los delitos, esos que decían que sí sabían gobernar nos llevaron al peor país, 27 de 32 estados tuvieron incremento en homicidios. Tercer ejemplo: escándalo tras escándalo, en todos los países donde hubo fraude están cayendo los funcionarios y en México no pasa nada", mencionó.