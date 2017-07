Dan al 'Bronco' y a sus funcionarios curso de lenguaje

Monterrey

La Comisión Estatal de Derechos Humanos aplacó el lenguaje de "El Bronco" al brindarles a él y sus funcionarios el curso de “Lenguaje Incluyente y No Sexista”, con el fin de corregir sus errores al dialogar en público.

En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobierno de Nuevo León tomó el curso "Transversalización de la Perspectiva de Género en la Función Pública" con el título antes mencionado.

“Siempre que la Comisión de Derechos Humanos me ha hecho recomendaciones, siempre he dicho que las voy a cumplir o voy a intentar cumplirlas, porque no es el hecho de que nos confrontemos, o quién tiene o no la razón, la razón la tiene la Comisión de Derechos Humanos.

“Y nosotros cometemos de repente errores, nunca de mala fe, pero errores que tenemos que modificar y reconocer cuando así los cometamos… un derecho humano es reconocer, un derecho humano es rectificar, un derecho humano es pedir disculpas, un derecho humano es recibir la disculpa, y eso hará que nuestro entorno sea más cordial”, indicó el mandatario estatal.

La tarde de este martes, personal de distintas dependencias de la Secretaría General de Gobierno recibió la capacitación, que tiene como objetivo proveer de estrategias de comunicación incluyente y no sexista para prevenir, respetar y garantizar los derechos humanos.

El gobernador dijo que de esta manera el Estado atiende la recomendación 25/2016 emitida por la CEDH y el organismo responde a una solicitud hecha por el Gobierno Estatal.

El taller se imparte en todas las secretarías y dependencias que brindan un servicio a la sociedad, manifestó Sofía Velasco Becerra, presidenta de la CEDHNL.

“Van a aprender justamente cómo dirigirse a las personas a las que brindan un servicio sin los estereotipos que a veces cometemos todas las personas.

“Es importante que no cometan esos errores, es prevención a la violación de derechos humanos en este tema; yo quiero agradecer a la Secretaría de Gobierno y al ingeniero (Rodríguez) toda esta apertura que nos han dado para poder brindarles estos cursos-talleres que van a abonar en beneficio de todas las personas a las que brindamos un servicio”, dijo la presidenta de la CEDH.