Culpa Mauricio a Iniciativa Privada por inseguridad

El alcalde Mauricio Fernández culpó a la Virgen de Guadalupe y a la plataforma ¿Cómo Vamos, Nuevo León? de la inseguridad que prevalece en Nuevo León, pues ninguno consigue recursos públicos para combatirla.

En entrevista al término de la tercera edición del San Pedro Restaurant Week 2017 afirmó que siempre ha dicho que la situación de inseguridad y violencia se complicaría en el estado, y así fue, ahora con los índices de ejecuciones que se han disparado en este año y superado las registradas en el 2016.

"Revisen mis últimas 20 entrevistas y es lo mismo que he estado diciendo, que el cuento se está complicando y se va seguir complicando. Es un problema nacional y obviamente en Nuevo León con una carencia enorme de elementos tanto para policía del Estado como para las policías municipales, es un faltante de 10 mil millones de pesos anuales para contratar a la gente que tenemos que tener.

"A veces me dicen que si esto es recaudatorio, entonces, ¿quieren que le metamos o no quieren que le metamos al tema de seguridad?, y la Virgen de Guadalupe, en general, no ayuda con recursos para el tema de seguridad, por eso tenemos que sacar impuestos, estos absurdos tenemos que confrontarlos de una vez por todas.

"Cómo es posible que estén hablando de ¿Alcalde, Cómo Vamos? cuando son los primeros que están obstruyendo más recursos para los municipios, hasta para el tema de seguridad son culpables la iniciativa Privada", atribuyó Fernández Garza.

El alcalde de San Pedro hizo alusión a cómo la situación de violencia e inseguridad se ha elevado comparativamente a lo del año pasado, según cifras oficiales, en el rubro de ejecuciones.

Indicó que no es que esté fallando la estrategia sino que simplemente no se cuentan con los recursos para contratar a 15 mil elementos policiacos en el área metropolitana de Monterrey.

"Si tienes una quinta parte de la gente que deberías tener, cómo quieres que funcione, por supuesto que no funciona, no es problema de estrategia, es porque no se tiene el número de elementos que deberías de tener.

"En San Pedro, en números globales, te cuesta un millón de pesos por policía, entre sueldo, prestaciones, la patrulla, la gasolina, el C4, es un millón de pesos. Si hablas de la zona metropolitana que tenemos 5 millones y que deberíamos de tener 3 policías por cada mil habitantes, 5 por 3, son 15, deberíamos tener 15 mil policías municipales en la zona metropolitana, no tenemos ni una quinta parte", ejemplificó.

Por ello, agregó, la plataforma ¿Cómo Vamos, Nuevo León? no tiene ningún sentido que permanezca como está.

"Porque arrancan con un sistema de medición de 3 elementos por cada mil habitantes, en vez de buscar los recursos, empezando por ellos en las juntas catastrales, esta medición la bajaron a uno y medio, es decir, a la mitad de los estándares mundiales.

"Así no se va a resolver el problema de seguridad simplemente ajustando los indicadores de la plataforma como a ellos les conviene, si los estándares mundiales son 3 debemos y entre todos debemos buscar la forma de tener 3 policías por cada mil habitantes en la zona metropolitana", cuestionó.

