Cuestionan anuncio de gobernador a medios capitalinos

Monterrey

Diputados del Congreso local cuestionaron al gobernador Jaime Rodríguez por anunciar en medios capitalinos que el sábado se manifestará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su interés de buscar la Presidencia de la República, cuando lo debió haber hecho ante la ciudadanía de Nuevo León.

El coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas declaró que la ciudadanía en distintas encuestas reprueba que se vaya, y que si va a ser así, que desean que no regrese.

Pidió que el INE esté atento a los recursos que aplique el gobernador para reunir sus firmas, para evitar que caiga en desvío de recursos.

"El prometió en campaña que no iba a 'chapulinear', número uno, y que terminaría su encargo, y número dos, también dijo que no se iba si no cumplía con las expectativas de los ciudadanos de Nuevo León, hoy vemos que todas las encuestas de todos los medios de comunicación de todas las casas encuestadoras, prácticamente tienen reprobado al gobierno de Jaime Rodríguez.

"Todos los ciudadanos reprueban que se vaya a competir a la candidatura de presidente de la República, y le exigen que si se va a ir renuncie, esas cosas son claras, pero pareciera que él se niega a verlas y por eso da un anuncio en medios nacionales, en lugar de darlo aquí en su casa, quizá le aplica este dicho de que nadie es profeta en su tierra y sabe que será muy difícil que la gente de Nuevo León lo apoye", declaró.

Dijo que para sustituir al gobernador en estos meses de ausencia, deberán de pensar en un ciudadano ejemplar, que sí quiera a Nuevo León, que trabaje las 24 horas del día para poder componer el barco que dejará Rodríguez Calderón.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González declaró que le desea lo mejor al gobernador y que espera pueda lograr juntar las 500 mil firmas que requiere.

"La bancada del PRI ya sabíamos, esto no es sorpresa, ya sabíamos lo que iba a hacer, mucha gente ya sabía que se iba a lanzar para la Presidencia, aquí lo interesante es saber si puede juntar las 500 mil firmas que dijo hoy ante un medio", comentó.

Consideran que gobernador no acudirá a Congreso

Porque es prácticamente un hecho que no acudirá al Congreso del Estado a rendir ante los legisladores su segundo informe de administración, porque no ha habido una solicitud formal, el coordinador de diputados del PAN, Arturo Salinas, consideró que Jaime Rodríguez cumple con las "tres D"; desilusión, desencanto y desaprobación.

El diputado panista explicó que el gobernador no se atreve a ir al Congreso porque será criticado, y admitió que puede entregarlo por escrito, sin necesidad de acudir al recinto legislativo.

"Yo pudiera calificar a este gobierno con las tres D del mandato de Jaime Rodríguez: Desilusión, desencanto y desaprobación, y lo más triste de un gobierno es que la gente esté desilusionada, porque cuando alguien hace mal las cosas por circunstancias ajenas pero vemos que tuvo todo el empeño, que le echó muchas ganas, pues la gente también es comprensiva. Va a ser prácticamente un año de desatención ahorita que va a buscar firmas.

"Yo creo que no se va a atrever a venir, dice que no quiere que lo critiquen, y si no quiere que lo critiquen no va a poder salir de su casa. Él está obligado a entregar el informe al Congreso, lo dice la Constitución, pero el problema es que ya ven que nunca las leen, puede ser por escrito, ya ha sucedido, creo que Rodrigo Medina lo hizo en alguna ocasión", dijo.

Aunque este miércoles se cumplió su segundo año de labores, el mandatario estatal no se ha comunicado oficialmente con los diputados para organizar el evento, por lo que creen que ya no acudirá a rendir su segundo informe.

"Yo esperaría que él viniera aquí después del domingo a informarnos de lo que ha hecho en Nuevo León y desearle el mejor de los éxitos a ver si recolecta las 500 mil firmas o no.

"Todavía hasta el día de hoy no ha llegado una solicitud formal al Congreso, habló personal de logística del Gobierno del Estado que querían ver las instalaciones, nada más, pero fue una llamada así, informal, nada formal", comentó el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González.