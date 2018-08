Adín Castillo

Ante la falta de recursos para temas como la Presa Libertad, un nuevo penal en la entidad y los vagones para la Línea 3 del Metro, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que existe un trato injusto por parte de la Federación hacia Nuevo León, y criticó el gasto que hará el Gobierno Federal con el tren anunciado en el sur del país.

Luego de que declarara que analizaría una posible salida de Nuevo León del Pacto Fiscal que existe en el país, Rodríguez Calderón insistió en la falta de recursos que hay en la entidad, y dijo que hablará sobre el tema con el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.





"Nuevo León aporta mucho a la Federación y la Federación no ha sido justa con Nuevo León, no es nada más este... también se lo dije a Peña Nieto, también se lo diré a quien tiene que ver ese tema, no es un tema de que nosotros nos pongamos en rebeldía, es un tema de justicia", dijo.

Rodríguez Calderón también cuestionó la factibilidad económica del Tren Maya que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador, que pasaría por los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y que significaría una inversión aproximada de entre 120 mil millones de pesos.

"Yo me pregunto, ese famoso tren que está diciendo Andrés Manuel, ¿será necesario para el sur?... Nosotros no tenemos mil 500 millones de pesos para comprar los vagones de la Línea 3 del Metro, esas son las injusticias que no me parecen", enfatizó.

El gobernador dijo que una mínima cantidad de los recursos que se destinarían al tren, servirían para solventar las principales necesidades de infraestructura que hay en la entidad.

"Son 120 mil millones de pesos, que a Nuevo León le hacen falta al menos unos 3 mil, nos caerían a toda madre que nos diera, y con eso resolvemos el problema del penal, con eso resolvemos el problema del Metro, con eso le damos mantenimiento a la Línea 1 y 2 del Metro", explicó.

Sobre Judith Díaz, quien sería la delegada estatal que ha anunciado López Obrador en Nuevo León, Rodríguez Calderón dijo que primero esperará a que se detalle cuál será la función de estos representantes para poder tener algún acercamiento.

"Judith es mi amiga, yo no tengo nada contra ella, yo no sé cuál es la función de ellos, no sé dónde está establecida, a mí nadie me ha dicho nada, nadie me ha llamado a mí para decirme que me ponga de acuerdo con fulanito", dijo.

Por último, el gobernador no descartó el análisis sobre la salida de Nuevo León del Pacto Fiscal y resaltó que en este tema sí coincide con los diputados.

"Lo único que necesito es que el Congreso local me ayude y me apoye, y creo que sí tienen disponibilidad", dijo.



​