INE investiga al 'Cuau' por compra de candidatura

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral investiga la veracidad sobre la acusación del Partido Social Demócrata de Morelos contra Cuauhtémoc Blanco, por el supuesto cobro de 7 millones de pesos para postularse como candidato a la alcaldía de Cuernavaca.

De confirmarse la existencia del contrato entre el PSD y Cuauhtémoc Blanco, se multaría al partido; si los recursos entregados fuesen lícitos se daría vista a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la PGR “para que haga su investigación, nosotros no somos Ministerio Público”, dijo Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

Murayama Rendón aclaró que de ser ciertas las acusaciones, el INE carece de facultades para solicitar la remoción de cualquier persona que ocupe un cargo de elección popular y solo puede aplicar multas.

El asunto puede impactar en el cálculo del tope de gastos de campaña del partido, que se ubicó en 4.2 millones de pesos.

El consejero electoral explicó que se trata de un procedimiento oficioso luego de la acusación pública hecha por el PSD en contra del ex fubolista e informó que los dirigentes del partido fueron emplazados para que aporten información a las pesquisas iniciadas por la autoridad electoral.

Murayama no confirmó si Cuauhtémoc Blanco tendrá que presentarse ante la Unidad de Técnica de Fiscalización, donde se inició la averiguación.

--En el derecho de audiencia ¿ya tiene cita Cuauhtémoc Blanco?

--No sé si ya está citado, pero se va a dar, se tiene que llamar a las distintas personas involucradas, por supuesto.

- ¿Él tendría que presentarse de manera física o puede enviar a un representante?

- Eso lo está conduciendo la Unidad, la Comisión va a conocer los resultados del trabajo de la Unidad que tiene autonomía para hacer esto, entonces nosotros no vamos siguiéndolo paso a paso, debemos ser respetuosos del área técnica y cuándo van a venir, quién va a venir, eso es conforme a derecho, los procedimientos para desahogar esto están en la norma y así será, nosotros tampoco vamos a ir generando información parcial porque eso puede dañar la propia indagatoria –afirmó el consejero Murayama.

El funcionario electoral explicó que en el proceso también se harán llegar de toda la evidencia posible como los posibles pagos mediante transferencias bancarias o cheques.

“Ya fueron emplazados los dirigentes del PSD y en función de la propia investigación que vaya conformando el expediente de investigación se van a ir dando los pasos necesarios para saber si en efecto hubo o no una trama de financiamiento oculta en función de esa candidatura. Tenemos versiones públicas opuestas, es decir, quienes afirman que hubo un contrato y un pago y quien dice que no recibió y no firmó ese contrato. Así es que nosotros nos haremos de todos los elementos para saber exactamente qué pasó”, dijo el consejero Murayama.





OVM