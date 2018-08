¿Cuánto les dieron?, acusa Raúl Gracia

César Cubero

A su llegada al PAN estatal, Raúl Gracia acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) de Nuevo León de haber vendido los triunfos al PRI en los municipios de Monterrey y Guadalupe, y cuestionó: "¿cuánto les dieron?, ¿cuánto vale la democracia en Nuevo León?".

Esto tras asegurar que la resolución del TEE de revertir los resultados en esos municipios, "fue un vil robo al PAN, a la ciudadanía y a la democracia”.

"Es gravísimo, y les da la razón a los que han dicho que las instituciones no sirven, jurídicamente cualquier abogado sabe que no existía la razón mínima, ya no digo de revertir, de anular la elección, entonces, ni para que estudiar derecho, si esto es con dinero", recalcó.

Por su parte, el diputado electo Juan Carlos Ruiz, acusó al ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz de ser el artífice de este que llamó "un gran robo".



"El problema es que le devolvieron la libertad a Medina y mira lo que está provocando.

"Es un gran robo para Nuevo León y su nombre es Medina, y venimos para organizarnos para ver qué vamos a hacer en todo el estado, y el país", adelantó previo a la reunión en la sede estatal del PAN.

Mientras que para Pedro Garza Treviño, quien hasta antes de la resolución del TEE era el alcalde electo en el municipio de Guadalupe, el fallo de este tribunal se debe haber dado tras amenazas de muerte a los magistrados.

"Nomas que los han de haber amenazado de muerte. No había otra manera para que votaran así, no es otra cosa más que los amenazaron de muerte....lo que sigue es el Trife", mencionó a su llegada al búnker panista en el centro de Monterrey.

En tanto que el diputado federal electo por el PAN, Alfonso Robledo, calificó la resolución del TEE como algo "monstruoso".

Lo cual, adelantó, lo combatirán con movilización ciudadana y "hasta donde tope".

"Son dos personas que creen que sus votos pesan más o valen más que las decenas de miles de personas que votaron en contra de un gobierno nefasto, como ha sido el de los priistas en Guadalupe.

"Estamos conscientes que nadie en Guadalupe está contento con esta noticia y vamos a luchar con niveles que no se han visto en Nuevo León para reivindicar la voluntad de todos los que votamos libremente.

Seguramente vamos a llevar a cabo una movilización ciudadana importante para que se den cuenta el descontento que generan dos personas vendidas al PRI, tratando de sacar algún provecho al corto plazo para poder hacer esto, sin embargo, ya sus nombres quedarán marcados por la ignominia", declaró en el PAN estatal.

Para Robledo, este resolutivo solo puede traducirse como un acto grave de corrupción.



"Esto es corrupción en las instancias que se definen como las que cuidan los resultados electorales, y resulta que ahora sirven para fraguar los resultados electorales, me parece algo monstruoso y lo vamos a combatir hasta donde tope", sentenció.



