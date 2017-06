CTM denuncia a Manuel González y Jorge Longoria

Monterrey

Luego de las presuntas agresiones en contra de varios de sus taxistas agremiados, la CTM en Nuevo León interpuso una denuncia en contra de los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Agencia Estatal del Transporte (AET).

Dicho recurso fue presentado este martes ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) del Palacio de Justicia, en el que enumeran diversos conflictos y agresiones en contra de trabajadores del volante pertenecientes a la organización sindical.

Entre ellos señalan uno ocurrido el pasado 27 de abril a las afueras del Hotel Monterrey; otro el 9 de mayo en la Central de Autobuses, en el primer cuadro de la ciudad; uno el 11 de mayo en el hotel Holiday Inn, en San Pedro Garza García; otro el 16 de mayo a las afueras de Cintermex, y uno el sábado pasado, ocurrido en Plaza Sendero La Fe, en Apodaca.

En ese sentido, Fernando Villarreal Garza, defensor de la CTM, afirmó que esta serie de agresiones se han generado después de una reunión sostenida en abril en el Palacio de Gobierno, donde tanto Manuel González Flores como Jorge Treviño Longoria dialogaron con choferes de taxis de alquiler para instarlos a deslindarse de la central obrera.

"(Su función) es mantener el orden y la paz pública. Debido a eso se han suscitado diversos hechos violentos donde han hecho lesiones a compañeros.

"Ellos (los choferes) se deslindaron de la CTM y en el Gobierno del Estado (...) los cobijaron. El director de la AET está para moderar, no para cobijar a cierto grupo", declaró.

El último de los supuestos afectados fue José Manuel Gómez Arriaga, quien explicó que el pasado 17 de junio llegó a la Plaza Sendero La Fe para dejar pasaje. Minutos más tarde, su automóvil fue agredido por otros choferes.

"Llegué a Plaza Sendero a dejar pasaje y una señora me hace la parada, y me estaciono para que me aborden, una señora con tres niños. Apenas le iba a preguntar el destino a donde los iba a llevar y me dijo: '¡cuidado!', y ya me estaban golpeando el carro", dijo el presunto agraviado.

En un principio se había pensado que este chofer era de la plataforma Uber, ya que no tenía calcomanías de taxi, pero hoy acudió a denunciar como parte de la CTM.



Villarreal Garza descartó que los taxistas que inician los actos vandálicos pertenezcan a la CTM; sin embargo, apuntó que quienes están detrás de estos conflictos son el priista Abel Guerra Garza y la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales.

"Ellos (los taxistas) son actuantes, y la persona que está actuando en todo esto es Abel Guerra y su esposa Clara Luz Flores Carrales, que han tenido diversas situaciones, que empezaron atacando la organización y ahora siguieron con el transporte", mencionó.

FSAD