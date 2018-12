Que me busquen hasta debajo de las piedras: Rosario Robles

MILENIO , La Silla Rota y Data Cívica

Se le plantea a Rosario Robles:



-Son 917 millones de pesos de irregularidades en 13 denuncias ante la PGR, de acuerdo a la Auditoría, básicamente por dinero de redes nutricionales (800 millones de pesos). Hasta mediados de 2015 que fue tu gestión, ¿te diste cuenta, no te diste cuenta, indagaron, no indagaron absolutamente nada de lo que sucedía?



-Obviamente nosotros conocíamos todos los resultados de la Auditoría e iniciamos todo nuestro proceso de documentación ante la Auditoría frente a sus observaciones. A la Auditoría le parecieron insuficientes. Yo les dije, “Ustedes procedan de acuerdo a la ley, si tienen que presentar denuncias penales, háganlo”. No se encontraron en Sedesol responsabilidades administrativas. La PGR decidirá. Yo no tengo capacidad para decidir si hubo una responsabilidad o no. Las redes nutricionales se crearon, hubo 70 cajas de documentación que nosotros entregamos a la Auditoría y tengo el papel, te voy a mandar la copia, en dónde no nos recibe la Auditoria porque no tiene espacio y entonces considera que no exigieron esas redes.



-¿A qué atribuyes que la Auditoría haya hecho eso?



-No sé.



-¿Mala fe?



-Desconozco sus procedimientos. Simple y llanamente será la PGR la que determine si hay responsabilidades penales. Yo no soy ni ministerio público. Yo estaba enfocada a que esta estrategia diera resultados. Por cierto, la Cruzada Nacional contra el Hambre nunca la pudo medir ni la puede evaluar la Auditoria Superior de la Federación porque no es una estrategia que tuviera recursos. Lo que había era programas, 90, que formaban parte de la Cruzada. Entonces lo que yo pueda evaluar como Auditoría es el programa “A”, el programa “B”, y por eso menciona a Sedesol, Sagarpa y serán las instancias competentes y los funcionarios que estén señalados ante la PGR los que respondan. Yo lo he dicho siempre: si se determina una responsabilidad contra algún integrante de Sedesol, cuando yo fui secretaria, que se aplique toda la ley.



-¿No encubriste a alguien que tuviera un comportamiento presuntamente delictivo, o sí?



-No, cómo voy a encubrir…



-Te lo estamos preguntando viéndote a los ojos: ¿no encubriste a alguien?



-No, para nada (sonríe, ríe).



-¿No supiste de nadie que estuviera desviando recursos y lo encubriste?



-En absoluto, ¡cómo crees! Además nosotros entregamos toda la información a la Auditoría. De los Pliegos de Responsabilidad Administrativa que presentó la Auditoría, el Órgano Interno de Control (OIC) de Sedesol consideró que no había ninguna responsabilidad de nadie de Sedesol. La PGR lleva cinco años investigando y no ha resuelto nada. Esperemos que algún día resuelva. Yo le pedí en carta pública a la Auditoría que hiciera uso de su facultad de procedimiento resarcitorio. Y empezó a hacer eso, requerir a funcionarios de Sedesol en procedimientos resarcitorios.



-¿Tú no tienes ningún involucramiento personal en alguno de estos casos?



-Como lo he dicho: que me busquen hasta por debajo de las piedras…



-¿No te van a encontrar nada?



-Estoy absolutamente tranquila.



-¿En dos o tres años no nos vamos a enterar que tenías quién sabe cuántos millones que sacaste quién sabe de dónde, que tenías tu casa blanca?



-A menos que me saque la lotería, no creo que se enteren de eso (ríe)…

***





En este trabajo, que consta de tres entregas, participaron Carolina Torreblanca (Data Cívica); Rafael López Méndez, Vanessa Job, Rafael Montes y Melissa Del Pozo (MILENIO); y Paris Alejandro Salazar, Alondra Olivera, Margena de la O y Axel Chávez (La Silla Rota). Fue coordinado y editado por Sandra Romandía (La Silla Rota) y Juan Pablo Becerra-Acosta M. (MILENIO).





jbh