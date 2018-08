Orlando Maldonado

Los coordinadores de las bancadas en el Congreso local criticaron al ex fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, al considerar que las carpetas de investigación estaban mal hechas, situación por la cual el ex gobernador Rodrigo Medina quedó absuelto por un juez local.

Entrevistados por separado, Arturo Salinas, coordinador de la bancada del PAN, señaló que los ciudadanos de Nuevo León se quedaron con “sed de justicia” y lo que los jueces determinaron fue el fin de una muerte anunciada, aunado a que Ernesto Canales realizó un mal papel al integrar de manera equivocada las carpetas de investigación, situación por la cual no se encontraron pruebas suficientes.





En este sentido, criticó que la Operación Tornado, la cual fue anunciada por parte de la actual administración para ir contra ex funcionarios que cometieron anomalías en gestiones anteriores, solamente haya quedado en un “ventarrón”.

“Los ciudadanos nos quedamos con sed de justicia, creo que al final del día esto fue una crónica de una muerte anunciada, un proceso muy mal llevado por parte de la Subprocuraduría de Ernesto Canales y al final del día la Operación Tornado no quedó ni en ventarrón. Los ciudadanos pensamos que quizá todo este proceso fue una burla, entonces es la reiteración de un muy mal subprocurador anticorrupción que integró siempre mal sus carpetas y no hizo bien su trabajo”, dijo.

En tanto, Marco González, coordinador de los priistas, manifestó ser muy respetuoso de las instituciones y si los jueces en el Poder Judicial determinaron absolver al ex mandatario de dicho partido político es porque no encontraron elementos contundentes y, al igual que Salinas, consideró que las carpetas estuvieron integradas de mala manera.

González descartó que en algún momento del proceso los jueces se prestaran para actuar en presunto contubernio con la defensa legal de Rodrigo Medina, tal cual lo declaró en su momento el entonces fiscal anticorrupción, Ernesto Canales.

“Nosotros somos muy respetuosos de las instituciones y si las instituciones ya dieron su fallo, pues no hay más qué decir, siempre dijimos que los expedientes en su momento estuvieron mal integrados y eso fue gran parte de los resultados porque no hubo la evidencia que tanto se decía. Los jueces no están en contubernio, no se prestarían a esto ni los jueces, ni el Poder Judicial”, refirió.



​