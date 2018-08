Critica PRI acuerdo del Estado sobre tema inmobiliario

Orlando Maldonado

La bancada del PRI en el Congreso local criticó el acuerdo administrativo que anunció el Gobierno del Estado para evitar el robo de identidad y fraudes inmobiliarios, lo anterior, luego de que el Ejecutivo les vetara la Ley de Alerta Inmobiliaria propuesta por ese partido político.



Mediante un comunicado, la diputada del PRI, Maribel Villalón, calificó de “doble moral” la postura del Gobierno del Estado al considerar que, por un lado, le vetan la iniciativa de ley, y por otro, realizan un acuerdo al interior de la administración para contemplar ese tema.

Situación que, añadió, no se tiene el mismo impacto a la hora de castigar o sancionar a quienes cometan este tipo de irregularidades en contra de los ciudadanos.



“Quedaron de enviarme sus observaciones para poder llevar a cabo ayer en la sesión extraordinaria la votación y sacarla adelante, sin embargo, no recibí por parte de ellos ningún proyecto y bueno ahora salen con la novedad de que hicieron este acuerdo administrativo, que insisto, jamás será igual que una Ley porque si la próxima Administración estatal no le parece, lo tumba, en cambio una Ley perdura por muchos años”, señaló.



Agregó que durante meses sostuvo mesas de trabajo con el Colegio de Abogados, así como con el Colegio de Notarios y también con Caintra, Canaco e incluso con éI para tener los argumentos necesarios y sólidos que respaldaban la iniciativa de Ley que el Ejecutivo rechazó.



“Es una iniciativa de Ley en la que todos los involucrados en el sector inmobiliario participaron y es una Ley que está muy completa, tuvimos mesas de trabajo con colegios de profesionales, con las cámaras de construcción y hasta con Infonavit.



“Por supuesto que es una doble moral por parte de ellos, por un lado, me vetan una Ley y por otra sacan un acuerdo que, por supuesto mucha gente ahorita les está aplaudiendo, siendo que fue una idea de nuestro Grupo Legislativo y particularmente mía”, concluyó.





