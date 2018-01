Critica diputado a Gobierno por Línea 3 del Metro

Monterrey

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Ruiz, advirtió del riesgo de que la Línea 3 comience a deteriorarse por la falta de uso que carece y declaró que en este momento se trata de un elefante blanco, debido a la inversión que se realizó en esta obra desde el gobierno anterior y que continúa en desuso.

El legislador criticó que prácticamente va a ser hasta que este gobierno cumpla cuatro años, cuando se ponga en funcionamiento esta línea del Metro, y expresó que el problema no sólo se presenta en cuanto a esta obra pública, sino también en la lucha por recobrar la seguridad, además, en el tema educativo y en mejorar la movilidad, ya que el Gobierno no ha logrado mejorar en estos rubros.

“Totalmente (es un elefante blanco) y además conforme pase el tiempo, se va deteriorando y va a costar mucho más echar a andar esa Línea 3.

“No sé si haya tiempo (para concluir esa obra) porque ellos manejan los tiempos de una manera muy particular, yo a lo que los exhorto con ese nuevo brío que recibe Nuevo León y ese estado independiente, con los nuevos bríos de Manuel González, ojala y estos proyectos se puedan echar a andar cuánto antes. No hemos visto que arranquen las grandes obras o que concluyan una que hayan comenzado”, dijo.

MILENIO Monterrey publicó que el Gobierno del Estado reveló que se adquirirán este mes los vagones para la Línea 3 del Metro y podrían llegar hasta el 2019.

El jueves Manuel González Flores, gobernador interino, señaló que buscan concretar la compra de los trenes para que estos puedan llegar en 12 meses, además enumeró los proyectos que están por realizarse en el primer semestre del año que inició.

“Yo a este Gobierno no le creo nada, la verdad, reconozco el esfuerzo que hace Manuel González hoy gobernador interino, y como siempre se lo dijimos a Jaime Rodríguez Calderón, hoy al gobernador interino, que cuente con nuestro apoyo y nuestra disposición para apoyar a Nuevo León, pero hasta no ver no voy a poder opinar si ya llegaron los vagones o no.

“Es una lástima que se hayan tardado, en primer lugar el gobernador Jaime Rodríguez ahora con licencia, no cumplió, y en segundo lugar, qué pena, que en campaña Enrique Peña Nieto prometió sacar adelante la Línea 3, y ya como presidente y que tomó protesta Rodrígo Medina (sic) hoy ex gobernador, se comprometió a terminar de construir la Línea 3 y tampoco lo cumplió”, dijo.

Expresó que no se explica por qué a un estado que recauda cifras importantes de recursos económicos no le ha podido conceder la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Presidente de la República los recursos para concluir esta obra.