Crean ley para uniformes gratuitos

Monterrey

El Congreso local aprobó este martes el dictamen que crea una ley para dotar a los alumnos de jardín de niños y primaria del sector público de uniformes y calzado escolar de manera gratuita por aportación del Gobierno del Estado.

El diputado priista, Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación, quien hizo la propuesta, dijo que la Ley de Uniformes Escolares comenzará a aplicar a partir del próximo año, cuando el gobierno reciba el nuevo presupuesto, y beneficiaría en una primera etapa a entre 100 mil y 150 mil familias con una inversión aproximada a los 40 millones de pesos, y que en cuatro años ya se cumpliría con la cobertura total del alumnado, que es de hasta 800 mil alumnos.

“Todos los de escuela pública (serían los beneficiados), el reglamento que le toca hacer al Gobierno de Estado seguramente establecerá los cinturones de pobreza, luego los cinturones medios, y obviamente las escuelas donde la economía de acuerdo a los estudios socioeconómicos les permita mucho menos problema para la adquisición de sus uniformes".

Dijo que con este plan, el gobierno incluso podría generar empleos, al promover microempresas para elaborar los uniformes, o que la propia autoridad los fabrique.

“No (hay conflicto electoral) porque no aplica hasta enero, quiere decir que en este momento no haría ninguna entrega de ningún insumo, no licitarían absolutamente nada, tiene que esperar, primero al periodo de diciembre, que es cuando se aprueba el presupuesto, una vez que se apruebe ya iniciarán la operación y ellos establecerán las reglas en el plazo que tienen de 30 días”, comentó.

Desde noviembre de 2017, se planteó por parte de Héctor García esta nueva ley para que la Secretaría de Educación el próximo año entregue de forma obligatoria uniformes escolares gratuitos.