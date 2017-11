Plantea Cossío combatir con carácter corrupción

México

El ministro José Ramón Cossío Díaz anunció que los procesos de corrupción que vive el país y que se empiezan a abrir llegarán a tribunales, situación que dotará de carácter y fuerza a los juzgadores federales, por la sencilla razón de que se afectarán muchos intereses.

Advirtió que hoy más que nunca, cuando México está tan dolido por la corrupción, por la impunidad, por una enorme cantidad de fenómenos presentes y seguramente futuros que estarán apareciendo como parte del ejercicio normal de vigilancia y auditoría del país, los jueces no pueden confundirse con lo que están destinados a ordenar.

Durante la toma de protesta a tres jueces de distrito ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Cossío Díaz puntualizó que por los tiempos que vivimos, los juzgadores deben mantener y sostener sólidas condiciones morales, por lo que no pueden mezclarse, revolverse y mucho menos confundirse con aquello que están tratando de evitar.

Enfatizó que es de la mayor importancia que como jueces de este momento histórico sostengan los derechos humanos no en la retórica, sino en el día a día de las decisiones que les va tocando plantear.

"En segundo lugar, me parece, y lo deseo, que los procesos de corrupción que vive el país y que se empiezan a abrir, lleguen a la Judicatura, y esto, me parece que les va a implicar a ustedes enorme reciedumbre de carácter y enorme fuerza, por la sencilla razón de que se afectarán muchos de los intereses más importantes del país", apuntó.

El ministro que a finales de 2018 pasará al retiro pidió a los juzgadores que estén muy alertas para sostener los cambios de carácter procesal y orgánico que se están presentando, no solo en materia penal, sino también en los aspectos laboral, familiar y civil, que se comenzarán a vivir el próximo año.

Cossío invitó a los impartidores de justicia a estar abiertos, "con una mente que no es tradicional en las judicaturas nacionales", al conocimiento científico.

Dijo que cada día resulta más difícil que un juez pretenda que las soluciones que quiere dar a graves problemas que están sometidos a su decisión, se puedan resolver única y exclusivamente con el derecho.

José Ramón Cossío mencionó que es importante que los juzgadores conozcan cómo se van acercar a esos conocimientos científicos, cómo van insertarlos en las sentencias y cómo van a tratar de resolver los fenómenos que están sometidos a su consideración.

"Cuando estén ejerciendo la función en los próximos días (se dirigió a Jorge Alberto Camacho Pérez, Fernando Manuel Carbajal Hernández y Edgar Ulises Rentería Cabañez, quienes tomaron protesta como jueces de distrito), me parece que entenderán y verán con mucha prontitud algunos fenómenos importantes", expresó.

Actualmente en el país diversos ex servidores públicos, entre ellos ex gobernadores, son investigados por presuntos actos de corrupción o por malos manejos de recursos durante sus administraciones, mientras que otros enfrentan procesos penales, como el ex mandatario de Veracruz Javier Duarte de Ochoa; otros han sido solicitados en extradición, como los ex gobernantes de Quintana Roo y Chihuahua, Roberto Borge y César Duarte, respectivamente.

Asimismo, otros como el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington han sido relacionados con el crimen organizado y enfrenta un proceso de extradición para ser juzgado tanto en Estados Unidos como en México.